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台中出差！開APP突跳「你見過鬼嗎？」　作家深夜嚇壞：要拜拜了

▲▼Siri,Apple,iPhone,語音助理,AI,手機。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者周亭瑋／綜合報導

作家小花媽日前到台中出差，深夜才回到飯店房間，當時她開啟練習韓文的APP，而主題是關於「奧林匹克運動會」的，沒想到第一題竟跳出「你見過鬼嗎？」後來更接連出現類似的問句，這讓獨自在房間的她嚇壞了，連忙關掉APP，也不禁苦笑道「最近找個時間去拜拜吧！」

小花媽昨晚在臉書提到，前陣子去台中出差的時候，發生了一連串的怪事，當天她與同事喝酒聊天到深夜12點，大家才各自回到房間，「因為沒有很醉，我便打開語言練習APP，想說來練習一下韓文，而練習的進度也很應景，剛好在討論奧林匹克運動會。」

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沒想到，明明應該跟運動相關的題目，第一題卻是「你見過鬼嗎？」看到的當下，小花媽不禁疑惑，心想這跟奧運有何關聯，但仍乖乖答題，結果後來竟接連跳出「你是看得見鬼的人？」「喜歡看恐怖電影嗎？」「你看過鬼嗎？」

▲▼飯店、酒店。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

面對如此詭異的情況，小花媽連忙將APP關掉，並開始狂看偶像的影片，接著慢慢進入夢鄉，「不知道過了多久，一股尿意襲來，我張開眼睛，戴起眼鏡，看到手機螢幕居然還亮著，而播放的影片標題是《手機自己打開，錄到了鬼的身影》，我全身雞皮疙瘩突然襲來，火速按掉畫面、上完廁所後，回到床上把棉被四角壓得緊緊的，然後繼續滑張凌赫及奧運跳水的影片，雞皮疙瘩消除後，才又慢慢地睡去。」

事後，小花媽再度打開語言APP，卻怎麼也找不到關於鬼的練習題，後來又翻了小紅書，同樣沒有那個詭異影片的紀錄，對於親身經歷卻無法解釋的現象，她不禁感嘆，「最近找個時間去拜拜吧，我跟自己說。」

．本文由小花媽授權引用。

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