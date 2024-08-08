俄冠軍女棋士出奧步！「棋盤塗水銀」毒害對手　恐怖過程全被拍

▲ 阿芭卡蘿娃用水銀毒害宿敵。（圖／翻攝自X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

俄羅斯西洋棋選手阿芭卡蘿娃（Amina Abakarova）曾奪得地區賽事冠軍，卻被爆出因對手說她壞話，將俗稱水銀的有毒物質「汞」抹在棋盤上，導致對方賽後嚴重不適，犯案過程全被監視器拍下。

根據《太陽報》，現年40歲的阿芭卡蘿娃去年才在皮亞季戈爾斯克（Pyatigorsk）舉行的北高加索地區西洋棋錦標賽奪冠，最近卻在一場地區賽事中敗給30歲的宿敵奧斯曼諾娃（Umayganat Osmanova），還指控奧斯曼諾娃打敗她後，背地裡不斷批評她和她的家人，因此懷恨在心。

A chess tournament in the Russian republic of Dagestan took a dramatic turn when a player was accused of poisoning her opponent with mercury.



Amina Abakarova approached her opponent's table before the start of the match and spilled mercury near the chessboard. pic.twitter.com/vh2YpVmpDU — UNITED24 Media (@United24media) August 7, 2024

近日在俄國南部達吉斯坦舉行的錦標賽上，監視器拍下阿芭卡蘿娃鬼鬼祟祟走進奧斯曼諾娃即將比賽的房間，不時抬頭查看有沒有人注意到她，接著走近一張桌子，將一個手提袋放在桌子下方，又靠近前面的桌子，先用一隻棋子沾上一種深灰色物質，在桌面上來回塗抹後將棋子放回原位，隨後一邊一四處張望一邊離開房間。

奧斯曼諾娃當晚如期上場，因吸入有毒物質嚴重頭暈、噁心，但她仍設法完成比賽，甚至還獲得獎項。裁判報案後，警方調閱監視器才揭發阿芭卡蘿娃的犯行。

阿芭卡蘿娃已經承認犯案，坦言動機是對奧斯曼諾娃的「個人敵意」。她目前已被拘留，被控蓄意傷害，一旦罪名成立將面臨3年徒刑。