俄冠軍女棋士出奧步！「棋盤塗水銀」毒害對手　恐怖過程全被拍

▲ 阿芭卡蘿娃用水銀毒害宿敵。(圖/翻攝自X)

記者陳宛貞/綜合外電報導

俄羅斯西洋棋選手阿芭卡蘿娃(Amina Abakarova)曾奪得地區賽事冠軍,卻被爆出因對手說她壞話,將俗稱水銀的有毒物質「汞」抹在棋盤上,導致對方賽後嚴重不適,犯案過程全被監視器拍下。

根據《太陽報》,現年40歲的阿芭卡蘿娃去年才在皮亞季戈爾斯克(Pyatigorsk)舉行的北高加索地區西洋棋錦標賽奪冠,最近卻在一場地區賽事中敗給30歲的宿敵奧斯曼諾娃(Umayganat Osmanova),還指控奧斯曼諾娃打敗她後,背地裡不斷批評她和她的家人,因此懷恨在心。

A chess tournament in the Russian republic of Dagestan took a dramatic turn when a player was accused of poisoning her opponent with mercury.



Amina Abakarova approached her opponent's table before the start of the match and spilled mercury near the chessboard. pic.twitter.com/vh2YpVmpDU