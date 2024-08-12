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庫斯克遭攻入30公里　普丁曝「烏軍背後2目標」：難怪拒絕和談

▲▼俄羅斯總統普丁主持國安會議。（圖／路透）

▲烏克蘭攻入庫斯克30公里，俄羅斯總統普丁12日針對此事回應了，更曝光基輔政府2大目標。（圖／路透）

記者趙蔡州／綜合報導

烏克蘭軍隊近期大舉攻入俄羅斯西部庫斯克州（Kursk），俄羅斯國防部12日證實「烏軍已經往俄羅斯境內推進30公里」。對此，俄羅斯總統普丁12日在一場會議上表示，烏克蘭此舉除了想引起俄羅斯境內發生動亂外，也為了在未來可能舉辦的和平談判中取得更多籌碼。

綜合外媒報導，烏克蘭6日從東北部攻入俄羅斯庫斯克州，兩軍交戰至今已經進入第6天。俄羅斯國防部12日透露，俄軍正在庫斯克州托爾皮諾村（Tolpino）奧布希奇科洛德茲村（Obshchy Kolodez）和烏軍激戰，兩村距離烏俄邊境分別約25公里和30公里，證實烏軍已經深入庫斯克州。

俄羅斯總統普丁12日在一場國安會議上表示，烏克蘭6日展開的攻勢證實了基輔當局試圖在未來可能舉辦的和平談判中「取得更多談判籌碼」，並希望透過這次的襲擊引起俄羅斯發生動亂，「現在就很清楚，為什麼基輔政府要拒絕我們再次和談的提議」。

普丁告訴在場的官員，烏軍試圖以破壞邊境地區的局勢穩定，進而影響俄羅斯的政局安穩，俄羅斯國防部現在最主要的任務「就是將敵人全數驅逐」，他強調烏克蘭的攻擊不會實現任何目標，還讓更多人自願加入軍隊保衛家園，俄軍無論如何都會繼續推進烏東地區的攻勢，俄軍一定會取得最終勝利。

庫斯克州政府在烏軍進攻後，立即大規模撤離邊境的平民。庫斯克州代理州長史米爾諾夫（Alexei Smirnov）12日向普丁匯報，庫斯克已經從邊境地區撤離了至少12.1萬人，目前有28個定居點共約2000人遭到烏軍控制，烏軍入侵的行動已造成12位平民死亡、121人受傷。

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