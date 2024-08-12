「黃金交易」洗錢數十億　美歐紙鈔透過土耳其流入俄羅斯

▲拜登宣布對俄羅斯進行制裁。（圖／CFP）

記者陳香菱／綜合報導

俄羅斯入侵烏克蘭以來，美國和歐盟開始禁止向俄國出口紙鈔，試圖削弱俄羅斯經濟。負責紀錄的商業供應商海關數據卻顯示，仍有約23億美元（約新台幣745億元）的美元和歐元現鈔，透過土耳其等國被運往俄羅斯。Astra Asset Management投資主管Dmitry Polevoy指出，「美元仍然是一種可靠的貨幣」。

根據路透報導，自2022年3月以來，美國和歐盟因俄烏戰爭，實施多次經濟制裁，卻仍有大量的美金和歐元紙幣以交易「黃金、白銀」方式，被運往俄羅斯。據海關數據顯示，現金是從阿拉伯聯合大公國和土耳其等國家運往俄羅斯，這些國家沒有對與俄羅斯的貿易施加限制。

由於美國的制裁政策，人民幣已取代了美元，成為莫斯科交易量最大的外幣。

俄羅斯貸款機構Vitabank在2022年和2023年，從土耳其黃金交易公司Demas Kuyumculuk進口了6480萬美元的紙幣，且在同一時間，Vitabank向這家公司出口了5950萬美元的黃金和白銀。

波列沃伊（Dmitry Polevoy）指出，美元仍然是一種可靠的貨幣，許多俄羅斯人仍希望出國旅行時使用外幣現金，以及小額進口商品和國內儲蓄。

回應美國對俄羅斯新一輪制裁，俄羅斯中央銀行發聲明宣布，「由於美國對莫斯科交易所集團採取限制性措施，美元和歐元的外匯交易和結算都將暫停。」

俄國企業和銀行紛紛設法減少對西方貨幣的依賴，莫斯科交易所的外匯交易也改以人民幣為大宗。中央銀行強調，公司和個人可以繼續透過俄羅斯銀行買賣美元和歐元，帳戶內所有美元資金安全無虞。