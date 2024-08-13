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普丁誓言「把敵人趕出領土」　控烏軍惡行反打臉自己

▲俄羅斯總統普丁主持國安會議。（圖／路透）

▲俄羅斯總統普丁控烏軍罔顧平民性命，威脅核電廠設施。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合報導

烏克蘭軍隊近期大舉攻入俄羅斯西部庫斯克州（Kursk），俄羅斯官方也證實此事，2022年以「特殊軍事行動」名義實際揮軍入侵烏克蘭的普丁，如今面臨自家遭占領，誓言「將敵人趕出國土」。

CNN報導，普丁12日與邊境地區官員，以及部分俄國最高安全官員、政府與司法單位舉行會議。庫斯克州首長斯彌爾諾夫（ Aleksey Smirnov）告訴普丁，該州內目前有28個區域被烏軍占領，烏軍深入俄羅斯領土達12公里，寬度達40公里。

與此同時，烏軍武裝部隊總司令瑟爾斯基（Oleksandr Syrskyi）12日表示，烏軍已深入並控制俄羅斯領土達1000平方公里。

▲烏克蘭軍隊位在俄烏邊境城市蘇梅,俄烏戰爭。（圖／路透社）

▲烏克蘭軍隊深入俄羅斯領土。（圖／路透社）

普丁要求國安首長「把烏克蘭軍隊逐出國土」，「對國防部來說，主要任務很明顯，那就是把敵人趕出我們的領土，並且與邊境守衛隊一同確保國境得到可靠的保護。」

普丁直言，烏克蘭此舉就是要增加在談判桌上的籌碼，「但當他們無差別攻擊平民和民用基礎設施，或是威脅核電廠時，這還算什麼談判，我們和他們還有什麼好說？」他指控烏克蘭傷害平民和摧毀民用基礎設施，並且烏軍已經逼近俄羅斯境內的核電廠。

CNN表示無法獨立核實普丁對烏克蘭傷害平民的指控。

▲俄軍飛彈擊中烏克蘭大城哈爾科夫一處輸血中心。（圖／路透）

▲俄軍飛彈擊中烏克蘭大城哈爾科夫一處輸血中心。（圖／路透）

俄羅斯於2022年2月入侵烏克蘭，分北、東、南3個大方向進攻，並在東部連接南部地區取得戰果。過去2年多來，俄軍殺害無辜平民、偷竊和強盜民生物品、大量轟炸民宅的影片、照片與官方證實消息層出不窮；俄軍並占領了札波羅熱核電廠，在與烏守軍對峙時，甚至不惜以轟炸方式攻擊核電廠外圍，危險舉動不顧核外洩影響，在當時引發全球譁然。

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