柯文哲危機處理第一步！　邱毅籲：黃珊珊自行了斷辭立委扛責

▲民眾黨主席柯文哲。（圖／記者湯興漢攝）

記者郭運興／台北報導

民眾黨主席柯文哲近來風波不斷，從市長任內三大案（台智光、京華城、北士科）纏身，再到政治獻金申報不實，其中牽涉到民眾黨立委黃珊珊的閨蜜好友，都讓柯文哲的政治生涯面臨重大危機。對此，前立委邱毅今（13日）表示，柯文哲該壯士斷腕，黃珊珊也該自行了斷，危機處理的第一步，必須請黃珊珊辭去不分區立委，而京華城案，他更預言，關鍵人物彭振聲無保請回，應該已轉列污點証人，很快檢調就會約談柯文哲。

邱毅於臉書表示，黃珊珊在大選期間擔任柯文哲競選總部的總幹事，用人唯親唯私，把財務狀況搞到一筆爛帳。昨天記者會開了更糟，黃珊珊把責任全推給會計師。

邱毅表示，自己從沒見過競總財務是如此凌亂的，會計師不是負責稽核嗎？怎麼會做起作帳、平帳的勾當呢？若真如此，會計師該被吊銷執照，而且有作假帳的法律刑責。黃珊珊身為總幹事，一句這是「低級錯誤」就了事，這難道這不是總幹事的基本責任嗎？

邱毅質疑，還有出來爆料，把事情越攪越大，弄成一發不可收拾的那些公司，不都是黃珊珊的相熟公司，當初承攬業務是由黃一手獨斷的？柯文哲從台北市府一路栽培，期間他也數度建議換成有經驗的蔡正元擔任總幹事，但柯文哲就是信任黃珊珊，這種「識人不明」，也使柯文哲的領導能力大打折扣。

邱毅認為，柯文哲競總的財務亂象，加上藍綠多人見獵心喜的告發，使北檢順利找到清查柯文哲三大案的金流入口，頭一個就是京華城案，昨天關鍵人物彭振聲可以無保請回，但被限制住居出境，懷疑彭已轉列污點証人，很快檢調應該就會約談柯文哲。

邱毅說，賴清德最想剷除的人就是柯文哲，賴認為柯文哲帶走200多萬小草，才使得票率只剩下40%，讓他在蔡英文面前威風不起來，更無法權力一把抓，要讓小草回歸，與青鳥合流，就必須徹底摧毀柯文哲。

最後，邱毅給出建議，面對生死存亡的關鍵時刻，柯文哲該壯士斷腕，黃珊珊也該自行了斷，辭去不分區立委，扛起競總財務一筆爛帳的責任，這是當前危機處理的必要一步。

▼柯文哲競選團隊於總統大選政治獻金申報說明-黃珊珊。（圖／記者湯興漢攝）