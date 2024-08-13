影／F-16V升空伴飛施放熱焰彈畫面曝光　奧運英雄機上搶拍

記者陶本和／台北報導

2024巴黎奧運落幕，台灣代表團選手摘下2金、5銅佳績。由於13日清晨最後一批返國選手返抵國門，總統賴清德指示比照東京奧運，派出三架F-16V戰機升空伴飛，迎接班機返國，並施放熱焰彈，歡迎台灣英雄榮耀歸來。

本次在賴清德指示下，由空軍執行伴飛任務，派遣三架F-16V戰機伴飛，感謝台灣英雄優異表現為國爭光，同時感謝全體工作人員的辛勞付出。

▲總統賴清德指示空軍F-16Ｖ戰機升空伴飛，並施放熱焰彈迎接台灣英雄返抵國門。（圖／讀者提供）



▲總統賴清德指示空軍F-16Ｖ戰機升空伴飛，並施放熱焰彈迎接台灣英雄返抵國門。（圖／國防部提供）

在本次任務方面，空軍於台灣西南面待命，清晨5點17分時，收到伴飛任務升空。當長榮班機進入我國ADIZ、進管後，任務機就保持在班機左右兩側間隔1500呎處，與機長溝通確認安全無虞後，即投放火焰彈歡迎台灣英雄，並持續伴飛，於清晨6點11分時，專案迎接任務圓滿達成。當軍機伴飛、熱焰彈施放時，機艙內爆出熱烈歡呼聲，選手們一邊觀看F16V伴飛，一邊拿出手機拍攝。

在本次班機上，包括拳擊國手林郁婷、吳詩儀、陳念琴、黃筱雯、甘家葳、賴主恩等，以及田徑選手彭名揚、有「台灣最速男」之稱的楊俊瀚、「桌球一姐」鄭怡靜等人。

▲▼總統賴清德指示空軍F-16Ｖ戰機升空伴飛，並施放熱焰彈迎接台灣英雄返抵國門。（圖／讀者提供）