　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

影／F-16V升空伴飛施放熱焰彈畫面曝光　奧運英雄機上搶拍

 

記者陶本和／台北報導

2024巴黎奧運落幕，台灣代表團選手摘下2金、5銅佳績。由於13日清晨最後一批返國選手返抵國門，總統賴清德指示比照東京奧運，派出三架F-16V戰機升空伴飛，迎接班機返國，並施放熱焰彈，歡迎台灣英雄榮耀歸來。

本次在賴清德指示下，由空軍執行伴飛任務，派遣三架F-16V戰機伴飛，感謝台灣英雄優異表現為國爭光，同時感謝全體工作人員的辛勞付出。

▲▼總統賴清德指示空軍F-16Ｖ戰機升空伴飛，並施放熱焰彈迎接台灣英雄返抵國門。（圖／讀者提供）

▲總統賴清德指示空軍F-16Ｖ戰機升空伴飛，並施放熱焰彈迎接台灣英雄返抵國門。（圖／讀者提供）

▲▼總統賴清德指示空軍F-16Ｖ戰機升空伴飛，並施放熱焰彈迎接台灣英雄返抵國門。（圖／讀者提供）

▲總統賴清德指示空軍F-16Ｖ戰機升空伴飛，並施放熱焰彈迎接台灣英雄返抵國門。（圖／國防部提供）

在本次任務方面，空軍於台灣西南面待命，清晨5點17分時，收到伴飛任務升空。當長榮班機進入我國ADIZ、進管後，任務機就保持在班機左右兩側間隔1500呎處，與機長溝通確認安全無虞後，即投放火焰彈歡迎台灣英雄，並持續伴飛，於清晨6點11分時，專案迎接任務圓滿達成。當軍機伴飛、熱焰彈施放時，機艙內爆出熱烈歡呼聲，選手們一邊觀看F16V伴飛，一邊拿出手機拍攝。

在本次班機上，包括拳擊國手林郁婷、吳詩儀、陳念琴、黃筱雯、甘家葳、賴主恩等，以及田徑選手彭名揚、有「台灣最速男」之稱的楊俊瀚、「桌球一姐」鄭怡靜等人。

▲▼總統賴清德指示空軍F-16Ｖ戰機升空伴飛，並施放熱焰彈迎接台灣英雄返抵國門。（圖／讀者提供）

▲▼總統賴清德指示空軍F-16Ｖ戰機升空伴飛，並施放熱焰彈迎接台灣英雄返抵國門。（圖／讀者提供）

▲▼總統賴清德指示空軍F-16Ｖ戰機升空伴飛，並施放熱焰彈迎接台灣英雄返抵國門。（圖／讀者提供）

ET快訊
李氏兄妹寄生柯文哲陣營　一圖看出複雜三角關係
「啦啦隊女神」籃籃單身人設破功　球員「一大包」潛進香閨
奧運金牌林郁婷返台！　F-16V伴飛「熱焰彈」畫面曝光
法蒂瑪聖母像在美巡迴展出中「眨眼」　信眾拍到了：真的閉起來了
藍議員：柯文哲已無緣2028　推測「獻金申報」真相是幕僚A走
「負責任地完全不知情」講幹話！　媒體人狠酸李文宗：了不起負責
成大女職員傳「癲癇暴衝」撞7車！1死4傷名單曝光　台南警回應

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

影／F-16V升空伴飛施放熱焰彈畫面曝光　奧運英雄機上搶拍

民眾黨記者會有動作　律師「現在我信了」揭慣用SOP

李氏兄妹寄生柯文哲陣營　一圖看出複雜三角關係

神祕公司撈走民眾黨千萬元　金流用途「柯友友」包辦

柯文哲涉「5大弊案」一次看　木可資金回流數百萬兜不攏

林郁婷催生體育部！　首位部長熱門人選出線

藍議員：柯文哲已無緣2028　推測「獻金申報」真相是幕僚A走

「柯文哲人設徹底崩盤」 ！　沈富雄斷言：民眾黨毀了

會計師端木正「公親變事主」　查出漏報卻背黑鍋

「負責任地完全不知情」講幹話！　媒體人狠酸李文宗：了不起負責

離爭議滿貫砲最近的人　申皓瑋還原：有點誇張

陳金鋒抗議滿貫砲被驅逐！ 聯盟證實「是誤判」祭懲處

是個狠人！把臭臭鍋變煎餃　網皺眉看製作過程：心好痛

成大女職員開車撞出校門　42歲媽下班接小孩當場亡

狗狗獨自在家狂啃行動電源　電池爆炸！2狗1貓驚險逃命

鄧紫棋粉絲：喜歡妳30幾年了　她問號「我出道才16年！」

李多慧自爆「我台灣有男朋友！」　芷霖：我男友有偷吃！..她沒有生氣了XD

熱帶低壓生成！最快明天增強為7號颱「安比」　路徑曝

國1滿載啤酒貨櫃車燃燒　疑輪胎著火駕駛卸車頭逃

趙露思首談「五官變化爭議」　直播認「努力換來的結果」

影／F-16V升空伴飛施放熱焰彈畫面曝光　奧運英雄機上搶拍

民眾黨記者會有動作　律師「現在我信了」揭慣用SOP

李氏兄妹寄生柯文哲陣營　一圖看出複雜三角關係

神祕公司撈走民眾黨千萬元　金流用途「柯友友」包辦

柯文哲涉「5大弊案」一次看　木可資金回流數百萬兜不攏

林郁婷催生體育部！　首位部長熱門人選出線

藍議員：柯文哲已無緣2028　推測「獻金申報」真相是幕僚A走

「柯文哲人設徹底崩盤」 ！　沈富雄斷言：民眾黨毀了

會計師端木正「公親變事主」　查出漏報卻背黑鍋

「負責任地完全不知情」講幹話！　媒體人狠酸李文宗：了不起負責

快訊／上班注意！　信義快隧道今早火燒車

日美女主播「嫌男人體臭」失言踩雷！隔天遭公司開除…工作全沒了

普丁誓言「把敵人趕出領土」　控烏軍惡行反打臉自己

越籍收簿團！　越男來台落跑組團賣存摺

倫敦鬧區街頭砍人2傷！保全英勇壓制　11歲女童送醫

籃籃爆鬧翻樂天隊友！私下「雙面人行徑被掀」：未善盡總隊長責任

影／F-16V升空伴飛施放熱焰彈畫面曝光　奧運英雄機上搶拍

秀泰集團二代婚外情　小模辣照曝光！33.5萬人追蹤

「啦啦隊女神」籃籃單身人設破功！　味全龍球員「一大包」潛進香閨

全台變天時間曝　下周「西南季風恐通過台灣」雨更大

「工讀生心機重」中空裝短熱褲 　老闆「凍未條」她晉升老闆娘

政治熱門新聞

民眾黨將黃珊珊、李文宗移送中評會

藍議員：柯文哲已無緣2028　推測「獻金申報」真相是幕僚A走

1男自稱「前木可總經理」　他怒嗆造謠

「負責任地完全不知情」講幹話！　媒體人開酸李文宗

李氏兄妹寄生柯文哲陣營　一圖看出複雜三角關係

影／F-16V升空伴飛施放熱焰彈畫面曝光　奧運英雄機上搶拍

柯昱安聲援端木正：民眾黨專挑2公司沖帳

民眾黨陷帳務瑕疵！黃暐瀚：像極去年尾巴搖狗危機

「柯文哲人設徹底崩盤」 ！　沈富雄斷言：民眾黨毀了

會計師1人決定漏登？她：真相就是如此

會計師端木正「公親變事主」　查出漏報卻背黑鍋

柯向支持者道歉：讓大家擔心，我實在慚愧

林郁婷催生體育部！　首位部長熱門人選出線

民眾黨記者會有動作　律師「現在我信了」揭慣用SOP

更多熱門

相關新聞

吳思瑤感謝奧運台灣英雄團結國家　喊催生「體育暨運動發展部」

吳思瑤感謝奧運台灣英雄團結國家　喊催生「體育暨運動發展部」

2024巴黎奧運落幕，台灣在本屆拿下2金5銅，是歷屆次佳成績。對此，民進黨立委吳思瑤今（12）日列出中華隊各項賽事的選手及教練，要大家記住台灣英雄的名字。她也說，各項運動政策都將加碼，永續進行，並催生「體育暨運動發展部」。

7縣市加碼福利卻被扣補助　藍委：賴清德對得起孩子的未來？

7縣市加碼福利卻被扣補助　藍委：賴清德對得起孩子的未來？

快訊／賴清德明派3架F-16V伴飛接奧運選手　16日辦台灣英雄大遊行

快訊／賴清德明派3架F-16V伴飛接奧運選手　16日辦台灣英雄大遊行

讚林郁婷高EQ挺過風暴　朱立倫喊話：政府應做選手最大的後盾

讚林郁婷高EQ挺過風暴　朱立倫喊話：政府應做選手最大的後盾

賴清德感性總結奧運　台灣英雄創歷史、全國發揮TEAM TAIWAN精神

賴清德感性總結奧運　台灣英雄創歷史、全國發揮TEAM TAIWAN精神

關鍵字：

2024巴黎奧運賴清德

讀者迴響

熱門新聞

「七小福」元奎驚傳早已離世！　成龍發文意外洩他死訊

史上首次　「1國家」奧運獎牌掛零！

「台灣一片紫紅」雨最猛時段曝　粉專示警：要有心理準備

民眾黨將黃珊珊、李文宗移送中評會

成大女職員傳「癲癇暴衝」撞7車　1死4傷名單曝光

成大女職員開車撞出校門　42歲媽接小孩當場慘死

女醫爆血陳屍醫院　男志工「先殺人後性侵」

快訊／雙颱！　「安比」今晨生成恐中颱路徑曝

快訊／台船接萬海12+4艘甲醇雙燃料船大單　總價最高640億台幣

女兒私奔！爸闖進別人家「性侵人妻」報復

《賭聖》導演元奎2年前就已去世　電影工會曝死因

巴黎奧運落幕！閉幕式世界地圖「這一國」消失了

打拳賽「大腦位移」枉死　母淚控國家教練：他才27歲

獨／秀泰二公子認了偷吃小模　廖偉翔向正宮道歉

把握明後天好天氣　低壓挾雨彈「全台下最大」時間曝

更多

最夯影音

更多

離爭議滿貫砲最近的人　申皓瑋還原：有點誇張

陳金鋒抗議滿貫砲被驅逐！ 聯盟證實「是誤判」祭懲處

是個狠人！把臭臭鍋變煎餃　網皺眉看製作過程：心好痛

成大女職員開車撞出校門　42歲媽下班接小孩當場亡

狗狗獨自在家狂啃行動電源　電池爆炸！2狗1貓驚險逃命

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

吃對料理幫你趕走疲憊

吃對料理幫你趕走疲憊

「文里補習班」開課啦！用「日式蛋沙拉三明治」吃出滿滿活力，夏天不打盹！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面