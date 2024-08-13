蔡英文自爆花錢裝MOD買體育頻道　結果不敢開電視看奧運直播

▲林郁婷、蔡英文合照。（圖／翻攝蔡英文臉書）



記者陶本和／台北報導

台灣參與2024巴黎奧運的英雄選手們，13日順利返抵國門，而前總統蔡英文也透過臉書表達歡迎。蔡英文還自爆，她跟很多人一樣，花錢裝了MOD、買了體育頻道，卻不敢打開電視，觀看比賽直播。

蔡英文說，今天早上，最後一批參與巴黎奧運的台灣選手，已經順利返抵國門。在這次的奧運中，台灣代表團一共獲得 2金、5銅，是史上第二好的成績。

蔡英文自爆，在兩個多禮拜的奧運期間，很多人跟她一樣，花錢裝了MOD、買了體育頻道，卻不敢打開電視，觀看比賽直播。

不過，蔡英文說，大部分的台灣人，都會記得射擊選手李孟遠，為台灣射下的首面射擊銅牌；拳擊選手吳詩儀，也在女子60公斤的量級中獲得一面銅牌，也會記得，從病痛中復原，奮戰到底的陳念琴；從重傷中重返，創造驚奇的唐嘉鴻；以及連續三屆奪牌，舉起台灣人希望的郭婞淳。

蔡英文表示，當然也不會忘記李洋、王齊麟奪金那一夜的激動，以及用拳擊粉碎惡意，用金牌證明自己的林郁婷。她說，還有許多選手，像是戴資穎、黃筱雯、羅嘉翎、陳玟卉、楊勇緯，流下的眼淚都讓我們不捨，謝謝每一位站在賽場上，全力以赴、拚到最後的台灣選手，以及參與「文化奧運」的表演團體，你們都是令人驕傲的台灣英雄。

蔡英文表示，在台灣英雄的背後，也想感謝強大的後勤團隊、辛苦的教練、日夜顛倒的賽事轉播團隊，與每一位在社群上轉發澄清訊息、分享精采賽事，為選手集氣、發聲的台灣人民，「我們要帶著此時此刻的團結與勇敢，繼續為往後的運動賽事努力，也要繼續讓台灣走向世界」。