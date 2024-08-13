民眾黨記者會有動作　律師「現在我信了」揭慣用SOP

記者陳俊宏／綜合報導

民眾黨主席柯文哲深陷政治獻金申報不實風暴，稱會計師端木正有17筆漏報、誤報的款項，總計1817萬餘元，卻擅自調節差額到時樂、尼奧、木可等公司。對此，律師林智群表示，「民眾黨在記者會上發了『木可公司』的歇業聲明稿？我本來不相信木可跟民眾黨有關係的，現在我信了！」他也認為，民眾黨危機處理SOP：阿北被騙了。

民眾黨12日舉辦記者會，針對柯文哲競選團隊，於總統大選政治獻金申報過程，出現的問題一一釋疑，與會人員包括柯文哲、黃珊珊、陳智菡、李文宗。

但在記者會開始前，民眾黨發言人吳怡萱發表木可公司的聲明，內容指出，近期各界對於本公司的爭議與批評，造成本公司及相關合作夥伴嚴重影響，為避免爭議延續，本公司聲明「即刻暫停運作」，並依法進行公司清算。

▼柯文哲深陷政治獻金申報不實風暴。（圖／記者湯興漢攝）



▼民眾黨12日開記者會說明，由左至右為李文宗、黃珊珊、柯文哲、陳智菡。（圖／記者湯興漢攝）



記者會上也稱是會計師端木正有17筆漏報、誤報的款項，總計1817萬餘元，卻擅自調節差額到時樂、尼奧、木可等公司。對此，端木正回應《ETtoday新聞雲》，表示提供的簽證服務均依法令規定處理，相信監院、檢察署必能詳盡調查相關證據，釐清真相，還會計師清白。

針對柯文哲相關爭議，林智群在臉書說，「民眾黨在記者會上發了木可公司的歇業聲明稿？我本來不相信木可跟民眾黨有關係的，現在我信了！」

林智群認為，會計師是最知道內部財務情況的，跟會計師狗咬狗，不是一個好主意；會計師有保密義務，但萬一被告了，為了維護自己權益可以免除該義務，地檢署應該可以聽到很精彩的內容，會計師有工作底稿欸。

林智群也提到，「民眾黨危機處理SOP：阿北被騙了，藍白合簽約，阿北流淚說被國民黨騙了。政治獻金申報出問題，阿北說被會計師騙了。一天到晚被騙的阿北，要怎麼管理國家？」

▼端木正聲明。（圖／端木正提供）

