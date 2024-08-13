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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯文哲涉「5大弊案」一次看　木可資金回流數百萬兜不攏

民眾黨黨主席柯文哲在2024年總統大選期間，有近千萬元政治獻金申報不實，台北地檢署主動立案調查。

▲民眾黨黨主席柯文哲在2024年總統大選期間，有近千萬元政治獻金申報不實，台北地檢署主動立案調查。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

以清廉為號召的民眾黨主席柯文哲身陷弊案風暴！除了放寬京華城容積率及北市科案涉及圖利財團，近日又因政治獻金爆出假帳風波，且透過親信開公關公司賣文宣小物傳出帳目不清，加上醫生妻子陳佩琪用兒子當人頭開公司經營咖啡廳等，台北地檢署已簽分偽造文書等罪立案調查，近日更將約談柯文哲夫妻等人到案說明。

台北市前副市長彭振聲（圖）在前市長柯文哲指示下，主導京華城容積率放寬案，12日訊後遭檢方限制出境、出海及住居。

▲台北市前副市長彭振聲（圖）在前市長柯文哲指示下，主導京華城容積率放寬案，12日訊後遭檢方限制出境、出海及住居。

令檢廉驚訝的是，清查柯文哲相關帳務及金流發現，木可公司有數百萬資金回流柯營，過程詭異，不僅有道德風險，更有不法之虞，檢廉正進一步追查，柯文哲所涉弊案風暴也持續擴大。

針對外界質疑，柯文哲12日下午2點與時任競總正副總幹事黃珊珊及時任競總財務長李文宗一同召開記者會說明金流。李文宗表示，自己完全不知情，但身為財務長，沒有做到二次查核責任，他當場鞠躬道歉，黃珊珊則指是會計師事務所漏報造成短差。

不過，會計師端木正發出聲明，強調簽證服務均依法令規定處理，相信監察院及檢方必能還他清白，顯見不但帳目兜不攏，就連雙方說法也天差地別。

柯文哲透過親信成立木可公關公司，推出多款競選小物販售，詎料木可帳目不明，北檢已介入偵辦。（翻攝木可行銷KP商品官網）

▲柯文哲透過親信成立木可公關公司，推出多款競選小物販售，詎料木可帳目不明，北檢已介入偵辦。

詭異的是，木可公司製作代表柯文哲的「KP小物」販賣，按理說應是販賣者向商品形象代言人買授權給權利金，也就是木可應付錢給柯總部或民眾黨，結果竟反過來變成柯總部付多筆授權金給木可，不僅如此，根據監察院政治獻金平台資料，木可曾在去年12月27日回捐一筆100萬元的金額至柯的政治獻金帳戶，卻又在同日返還

木可公司製作代表柯文哲的「KP小物」販賣，柯總部還付上千萬元授權金給木可，相當詭異。

▲木可公司製作代表柯文哲的「KP小物」販賣，柯總部還付上千萬元授權金給木可，相當詭異。

柯競辦總幹事黃珊珊解釋，木可取得演唱會盈餘後，去年曾回捐給柯營帳戶100萬元，又因該公司去年的會計年度沒有任何營收，才依法退回，但今年又陸續有捐給民眾黨約170萬元。但本刊掌握，檢廉查出，木可回流柯營的可疑資金達數百萬元，遠超過黃所稱的170萬元，金額兜不攏，將成檢廉追查重點，風暴恐擴大。

此外，柯陣營在記者會又加碼自爆共有17筆金額共1,817萬元漏報或誤報，自行調節至時樂、尼奧與木可等公司，會計師未告知競選團隊，其實柯文哲的政治獻金帳目一塌糊塗，一旦有人中飽私囊，問題就更嚴重。

根據監察院政治獻金帳戶資料，木可曾回捐100萬元至柯的政治獻金帳戶，後來又返還，詭異金流成為檢廉追查重點。（翻攝監察院網站）

▲根據監察院政治獻金帳戶資料，木可曾回捐100萬元至柯的政治獻金帳戶，後來又返還，詭異金流成為檢廉追查重點。

由於帳目不可能單獨一人完成，從柯陣營內部的稽核到會計師的簽核，至少層層把關，如今柯陣營記者會並未釋疑，反而讓外界看到錯誤一籮筐，其中有無共犯或相關人可能滅證或串證，檢廉正火速偵辦中

柯文哲（左）的醫生妻子陳佩琪（右）在公職期間用人頭開公司，恐涉及偽造文書或《公務人員服務法》等罪。

▲柯文哲（左）的醫生妻子陳佩琪（右）在公職期間用人頭開公司，恐涉及偽造文書或《公務人員服務法》等罪。

除了柯文哲捲入弊案，他的太太陳佩琪稱出資10萬元以兒子的名義開咖啡廳，登記的卻是「智堯資訊傳媒有限公司」，公司地址與木可相同，營業項目包括管理顧問服務等，根本不見與咖啡有關，由於她具有公務員身分，恐違反公務員服務法，面臨記過等行政處分，若陳擔任公職醫師涉違法兼職、又有申領獎金，則涉犯最輕本刑7年的貪污治罪條例「利用職務機會詐取財物罪」。

面對外界質疑柯弊案連連，有名嘴砲轟他一心愛的是錢，且滿嘴謊話，憑藉競選旋風領走上億元選票補助款，加上民眾黨的政黨補助款破億，卻不斷對外喊窮，讓死忠的柯粉一再捐款，還狂買柯P競選小物，如今已有小草後悔莫及要求退款，但全案的真相為何？有待司法盡速查明。

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