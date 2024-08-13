李氏兄妹寄生柯文哲陣營　一圖看出複雜三角關係

▲柯文哲（右）及黃珊珊（中）等人召開記者會說明政治獻金案，時任競辦財務長李文宗（左）鞠躬致歉，並稱不知會計師漏報。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

民眾黨主席柯文哲爆政治獻金帳目不清疑雲，木可公司與柯競總的複雜關係也跟著曝光。由於木可的公司代表人是李文娟，她的哥哥正是柯的高中同學、柯競總財務長李文宗（曾任台北捷運公司董座），本刊調查，李氏兄妹實際上分工掌管柯競總的財務，李文宗是柯大選時名義上的財務長，但身兼木可負責人的李文娟也掛名柯競總財務組第一位，詭異的是，監察院申報資料中，柯營卻未支付任何薪水給她，讓外界對柯營與李氏兄妹複雜的三角合作關係霧裡看花。

遭質疑寄生柯營的不只木可的李文娟，列名柯競總財務組成員的李婉萱也遭爆料可能跟木可有關。

木可曾外聘立鼎公司為顧問團隊，協助製作及販賣文宣小物，近日遭立鼎指控不付錢也不讀不回，儘管木可反駁強調雙方沒有簽約，但當初木可與立鼎的對接窗口名叫李婉萱。巧合的是，本刊取得今年1月24日、柯選後舉辦台北感恩餐會的名單，其中競總財務組與部分黃珊珊辦公室的人員同桌，財務組一共有6人，根據柯申報給監察院的政治獻金資料，列名第一的李文娟並未支領競總薪水，其他5名財務組成員包括李婉萱，都有數筆競總支付的「人事費用支出」。

▲李文宗妹妹李文娟，是木可代表人，負責柯文哲競選小物販售。

與木可關係匪淺的李文娟、李婉萱皆掛名競總財務組成員，支薪方式卻不同，凸顯柯競總與木可錯綜複雜的人脈、金流關係。民眾黨知情人士透露，選舉期間的競總財務總管一直都是李文宗，李文娟則負責單據核銷，至於動用款項的決定權皆握在李文宗手中，「但兩兄妹確實都在大選期間負責財務工作，尤其李文宗又是柯的高中同學，觀感確實不好！」

▲李文娟（黃框處）掛名柯競總財務組的第一位，堪稱財務總管，顯見兄妹倆在柯陣營的分量不小。

觀感更差的是，許多去年挺柯的小草購買由木可製作的柯文哲周邊商品，原本以為能贊助一直喊窮的柯或民眾黨，但實際上木可除了由柯競總支付包含授權金、製作服飾或小物等費用共4,063萬餘元外，周邊商品販售所得的款項一毛都沒入到柯競總或民眾黨的口袋。換言之，小草「挺阿北」的錢若木可沒有透過其他管道「回捐」給民眾黨或柯，可能全被木可賺走。

▲根據監察院政治獻金帳戶資料，木可曾回捐100萬元至柯的政治獻金帳戶，後來又返還，詭異金流成為檢廉追查重點。

本刊掌握，在柯文哲爆發木可等大選金流爭議後，已有不少小草正醞釀退款潮，有支持者分別去信或打電話給民眾黨部或木可要求退款，有小草去年大選期間捐了現金，也有為了挺柯而向木可買了價值3千多元的「KP精品錶」，但要求退款卻遲遲未收到回覆。

▲柯文哲推出多款競選小物深受柯粉喜愛，成為民眾黨重要收入來源。

一名民眾黨地方人士透露，近日地方也收到不少支持者打電話抗議，認為柯及團隊至今對大選款項金流說不清楚，若無法給個交代，將在社群發動小草們一起退款。



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