神祕公司撈走民眾黨千萬元　金流用途「柯友友」包辦

▲柯文哲以清廉為號召，如今卻涉及京華城容積率圖利案及政治獻金假帳案，形象徹底崩壞。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

民眾黨主席柯文哲爆政治獻金帳目不清疑雲，除了木可公司爭議不斷，原名為軍宇國際的蒔間公司從去年7月改名後，短短成立3個月也向柯辦拿了1千萬元的影音服務案，包括去年10月700萬元，隔月起又陸續拿了200萬元及100萬元。

本刊掌握，蒔間創辦人簡雪如曾在中國任職，後來轉任鏡文學行銷總監，前年離職後一度向同仁表示，要幫柯文哲搞行銷賺錢，不久即創業成立蒔間公司，商標命名為「拚肉肉」，意即要賣多肉等天然植物，詭異的是，賣植物的公司才成立3個月，怎麼會突然拿到柯辦影音的千萬元大單？也是檢調要釐清之處。

▲蒔間公司成立短短3個月就拿到柯文哲陣營1千萬元影音服務案，不禁令人質疑其中是否有隱情。

本刊進一步調查，蒔間從柯營取得的這3筆經費，主要是總統大選期間製造、拍攝「KP國是會議」共14集系列影片的費用，柯營內部人士透露，當初系列影片從提案、製作到投放宣傳廣告，並非外傳的陳智菡，而是曾在柯市府擔任悠遊卡董事長的戴季全，他在柯競選期間曾頻繁現身柯營並向柯獻策，當時柯鎖定副手名單之一的鄒開蓮，即是由戴居中牽線與柯認識。

除了民眾黨與公關公司帳目不清，柯文哲去年7月舉辦「KP Show演唱會」，同樣由木可公司主辦，再發包給尼奧公司執行，總金額314萬餘元，演唱會門票收入531萬餘元，營收歸木可公司所有，扣除勞務成本及公播等支出，最後獲利77萬餘元，不過，柯的政治獻金申報帳目卻未見該筆款項。

▲戴季全（圖）曾任悠遊卡公司董事長，在柯文哲大選時頻獻策，蒔間公司從柯營拿了1千萬元拍攝「KP國是會議」就是由他操刀。

雖然民眾黨稱該場演唱會不是募款，而是單純的商業活動，並找木可行銷公司承辦及負責收支，木可今年至今已回捐170萬給黨，不過柯去年被媒體問到演唱會票價跟韓團一樣貴時說：「沒有啦，其實那是募款」，該段影片至今在網路上都能找到。



更多鏡週刊報導

【封面故事】木可資金詭異回流柯營 柯文哲涉弊風暴擴大

【柯文哲涉弊風暴3】柯營競選帳目差額2千萬 竟靠離譜手法補上

【柯文哲涉弊風暴4】柯文哲左右手限制出境 圖利京華城都更案情升高