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11萬人已領！北市敬老金靠卡「直接領1500元」　11通路加碼優惠

▲▼ 統一超商7-11悠遊卡儲值扣款 。（圖／記者劉昌松攝）

記者許力方／台北報導

台北市今年度「重陽敬老禮金」自8月12日起致送，市府表示，已有約11萬人匯款入帳領取完成，從8月19日至9月6日尚未採匯款入帳領取者，可持敬老卡就近到全台四大超商、美廉社及台北捷運各站悠遊卡加值機靠卡領取，1500元將直接匯入敬老悠遊卡，且無消費使用期限。

市府指出，憑敬老卡及愛心卡享有11大通路加碼優惠，除了去年就有的四大超商、美廉社、義美及棉花田外，今年更增加康是美、杏一、必勝客及肯德基4大通路加碼優惠，北市長者獨家優惠加倍。

▲▼北市敬老金靠卡「直接領1500元」　11通路加碼優惠。（圖／台北市政府）

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社會局特別提醒，敬老禮金靠卡領取前，需要先確認敬老卡是否在6個月有效期限內，並可就近到四大超商、北捷站查詢機、GAVM加值機（貼有悠遊卡公司標章的白色悠遊卡儲值機）及各區公所辦理展期。消費範圍為全台可使用悠遊卡之店家，使用範圍可至悠遊卡公司網站查詢。

北市今年重陽禮金採多元方式致送，除了敬老卡領取外，如未及在7月下旬申請以匯款領取者，8月13日至9月6日可至社會局網站「重陽敬老禮金匯款及捐款線上申請」匯款申請單填具相關資料，或可於台北市各區公所填寫紙本匯款同意書，將於9月30日匯款入帳。

敬老卡靠卡問題，請洽悠遊卡客服02-4128880或1999專線，定點領取及人瑞親送請洽各區公所，相關問題可至社會局網站查詢。

▲▼北市敬老金靠卡「直接領1500元」　11通路加碼優惠。（圖／台北市政府）

▲▼北市敬老金靠卡「直接領1500元」　11通路加碼優惠。（圖／台北市政府）

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