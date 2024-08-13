金融掃黑150案逾30億　揭經理詐貸銀行投資達人無照代操

▲調查局動員所屬22個外勤處站，連續5天報請6個地檢署指揮偵辦金融掃黑專案共150件，搜索嫌犯住家等69處地點，查獲逾30億元不法資金。（圖／調查局提供）

記者黃哲民／台北報導

調查局日前連續5天動員所屬外勤調查處站，報請各地檢署指揮偵辦150件金融掃黑專案，共查獲不法金額30億餘元，被約談的421人中，有銀行經理涉勾結客戶詐貸自家銀行2.6億餘元、從中抽佣約200萬元，還有在網路開版傳授投資心法的達人，涉無照違法代操股票與期貨，金額逾3.3億元。

被查獲涉詐貸自家銀行的經理，明知黃姓男子經營的環保公司，有1項專利雖取得智慧財產局核發證書但無法實際應用，且黃男提出的設備買賣契約書已作廢，仍扮演金主透過掮客借錢給黃男美化公司帳面，假裝營運良好、資金充足，接著指點黃男順利通過授信審核，護航黃男取得擔保貸款2.6億餘元。

▲調查局動員所屬22個外勤處站，連續5天報請6個地檢署指揮偵辦金融掃黑專案共150件，搜索嫌犯住家等69處地點，查獲逾30億元不法資金。（圖／調查局提供）

事後這名經理除了收取私人借款500萬元高額利息，外加從核貸金額抽佣約200萬元，掮客抽佣約90萬元，另1名副理也插一腳借錢給黃男賺利息，黃男跟掛名公司負責人的姊姊將貸款用於償還公司與私人債務，5人都被台北地檢署約談到案。

至於涉嫌無照違法代操的投資達人，不僅在社群平台開版教投資，也常對媒體宣揚自己交易策略與績效，但新北檢調發現，他和妻子都沒經營有價證券全權委託投資業務的證券期貨業務人員證照，卻從2021年7月起，透過臉書粉專招攬約100位投資人。

▲調查局動員所屬22個外勤處站，連續5天報請6個地檢署指揮偵辦金融掃黑專案共150件，搜索嫌犯住家等69處地點，查獲逾30億元不法資金。（圖／調查局提供）

檢調查出，胡男為規避查緝，和投資人簽訂「境外公司股權協議書」，藉由客戶出資成為胡男成立的境外公司股東形式，實際由投資人匯款到胡男指定帳戶，交給胡男代操自行決定買賣國內外股票、指數期貨等標的，違法金額累積約3.3億餘元。

胡男夫妻到案否認非法經營代操投資業務，宣稱是公司合法理財與資金調度，但新北檢認定他就是無照代操，且佣金高達約20%，訊後諭知胡男交保60萬元、胡妻交保10萬元。

▲調查局動員所屬22個外勤處站，連續5天報請6個地檢署指揮偵辦金融掃黑專案共150件，搜索嫌犯住家等69處地點，查獲逾30億元不法資金。（圖／調查局提供）

調查局是在上周一（5日）起，連續5天動員所屬22個外勤處站，針對「違法操縱股票市場」、「惡性金融詐貸」、「非法經營地下金融」與「虛增公司資本」4類不法案件，同步推動金融掃黑專案，分別報請台北、新北、台中、嘉義、台南與橋頭地檢署指揮偵辦。

這波專案共搜索69處地點、約談421人到案，查獲不法金額共逾30億元，目的是維護金融秩序穩定，維護投資大眾利益、企業公平競爭及產業發展潛能，保障合法經濟活動，尤其鎖定不肖業者用假訊息吹噓前景保證獲利、虛設人頭公司洗錢或逃漏稅等詐術。

調查局指出，將持續打擊金融不法，掃蕩妨害產業發展的各類型犯罪，落實政府宣示「五打七安」政策，包括嚴打「黑、金、槍、毒、詐」，保障「治安、食安、道安、工安、校安、居安，資安」。