批端木正避重就輕、不可取　黃珊珊籲誠實：虛報支出符合哪門子法規？

▲柯文哲競選團隊於總統大選政治獻金申報說明，黃珊珊。（圖／記者湯興漢攝）

記者袁茵／台北報導

民眾黨主席柯文哲深陷政治獻金風暴，民眾黨查帳後12日對外表示，會計師端木正以「時間來不及」為由，將漏報的2000多萬元擅自調節成9筆申報；但端木正稍早回應，提供的簽證服務均依法令規定處理。時任柯文哲競選總幹事黃珊珊晚間回擊，自己有詢問端木正有無告知財務部，或取得同意、指示，但端木正都回答沒有。

針對端木正的聲明內容，黃珊珊12日晚間透過臉書表示，「顯然避重就輕，實不可取，也令人不解！」端木正接受競總委任，卻未盡責漏報造成短差，甚至自行調節虚報不實支出，經本人當面詢問為何漏報及虛報，端木正當埸承認作業不及，在會計作業上補正即可。

黃珊珊提及，自己直接詢問「有無告知財務部？有無經財務部同意或指示？」而端木正都回答「沒有」，只是為趕時間提交監察院，所以先用4家公司名義虚報差額，以符合申報時程。

黃珊珊指出，「會計作業上可以補正？但政治上絕不容任何作假，而且競總明明就有支出憑證，更沒有必要虛報支出。」尤其會計師擅自繕打不實支出登載於監察院公示資料，造成無辜廠商被質疑牽累，「這種行為請問符合那門子的法規？」

最後，黃珊珊說，會計師持專業證照，接受委託本應善盡職責，今已造成競總信譽鉅大損害，希望端木正誠實面對，希勿自誤。

▼端木正聲明。（圖／端木正提供）