把握明後天好天氣　低壓挾雨彈「全台下最大」時間曝

▲明、後天西南風減弱，各地多雲，留意午後短暫陣雨。（圖／資料照片）

記者蔡亞樺／台北報導

未來天氣2階段變化，中央氣象署指出，明、後天西南風減弱，各地多雲，但午後熱對流作用有短暫陣雨，周四起受低壓帶影響，水氣增多，中南部降雨時間變長，不定時有局部大雨，且午後雨勢加大，各地可能都有局部大雨發生的機率。

氣象署預報員林定宜表示，明天西南風稍微減弱，各地多雲，清晨到上午海陸風輻合，西半部沿海地區有零星陣雨，午後熱對流作用之下，各地有局部短暫雷陣雨，山區有局部大雨，後天跟明天天氣差不多。

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林定宜說，周四之後受到低壓帶影響，水氣變多，台灣天氣轉為不穩定，中南部降雨時間變多，有局部短暫陣雨或雷雨，並且不定時有局部大雨發生的機率，其他地區也有短暫陣雨，而且在午後雨勢會加大，各地都可能有局部大雨發生。

他說，降雨持續到下周一，甚至更久也不一定，周四起到下周在戶外活動一定要多注意。溫度方面，明、後天各地高溫落在33至34度，溫度不高，但沒下雨時感受仍悶熱。

▲雙颱「瑪莉亞」、「山神」，及熱帶性低氣壓TD08路徑預測 。（圖／氣象署提供）

至於颱風動向，林定宜指出，輕颱「瑪莉亞」目前位在台北東北方2450公里，在日本本州的陸地，輕颱「山神」則在台北東北方約3030公里，都對台灣天氣無影響。

林定宜說，第8號熱帶性低氣壓位於台北東方1530公里的海面上，發展條件不錯，可能在1天增強為颱風，但未來往東北方向移動，對台灣沒影響。周四之後大低壓帶可能還會有熱帶擾動，氣象署密切觀察未來發展。