快訊／熱帶低壓生成！最快明天增強為7號颱「安比」　路徑曝

▲熱帶性低氣壓TD08路徑預測。（圖／氣象署提供）

記者蔡亞樺／台北報導

中央氣象署指出，未來一周天氣轉趨不穩定，主要台灣處於低壓帶環境，水氣偏多，中南部地區降雨時間比較長，其他地區午後也可能會有局部性大雨出現，而今（12日）上午8時又有熱帶性低氣壓生成，預估1、2天有機會增強為颱風「安比」，未來是否朝日本方向前進要看低氣壓配置，但對台灣天氣沒有影響。

氣象署科長林伯東說，今天早上在海上有些對流雲系逐漸移入當中，嘉義、台南及高雄地區沿海都有零星降雨，西半部沿海地區容易有對流雲系的移入，下午各地山區及北部、東半部平地會有午後雷陣雨，部分地區有局部大雨。

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他表示，降雨情形到晚上就會逐漸緩和，但中南部沿海地區仍會有零星降雨，到明天也是類似天氣型態。未來一周主要受到低壓帶影響，所以天氣逐漸的會不穩定，今天吹西南風，中南部清晨到上午可能會有大雨。

▲未來天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

溫度方面，林伯東指出，沒下雨時仍是比較高溫，今天北部、花東縱谷地區，甚至台東沿海地區，局部區域都有可能會出現36度高溫，但水氣逐漸增多，各地高溫也會逐漸降低，但基本上還是悶熱的。

林伯東表示，目前洋面上有2個颱風，瑪莉亞颱風正在對日本天氣影響當中，在登陸日本之後就會減弱，而山神颱風則往偏西北方向移動，未來朝哪個方向前進還要再觀察，但未來3、4天也會對日本天氣造成影響。

林伯東指出，編號第8號熱帶性低氣壓在今天上午8時生成，距離台灣1500公里左右，有機會在1、2天內增強成為颱風，但未來走向是否朝向日本前進，還要整個看氣壓配置來看。

氣象署預報員林定宜表示，該熱帶性低氣壓預估未來會往日本方向移動，對台灣天氣並無直接影響，但對日本是會有影響的。

▲熱帶低壓最快明天增強為7號颱風「安比」。（圖／翻攝日本氣象廳）