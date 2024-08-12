　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

快訊／熱帶低壓生成！最快明天增強為7號颱「安比」　路徑曝

▲▼熱帶性低氣壓TD08路徑預測。（圖／氣象署提供）

▲熱帶性低氣壓TD08路徑預測。（圖／氣象署提供）

記者蔡亞樺／台北報導

中央氣象署指出，未來一周天氣轉趨不穩定，主要台灣處於低壓帶環境，水氣偏多，中南部地區降雨時間比較長，其他地區午後也可能會有局部性大雨出現，而今（12日）上午8時又有熱帶性低氣壓生成，預估1、2天有機會增強為颱風「安比」，未來是否朝日本方向前進要看低氣壓配置，但對台灣天氣沒有影響。

氣象署科長林伯東說，今天早上在海上有些對流雲系逐漸移入當中，嘉義、台南及高雄地區沿海都有零星降雨，西半部沿海地區容易有對流雲系的移入，下午各地山區及北部、東半部平地會有午後雷陣雨，部分地區有局部大雨。

[廣告]請繼續往下閱讀...

他表示，降雨情形到晚上就會逐漸緩和，但中南部沿海地區仍會有零星降雨，到明天也是類似天氣型態。未來一周主要受到低壓帶影響，所以天氣逐漸的會不穩定，今天吹西南風，中南部清晨到上午可能會有大雨。

▲▼未來天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲未來天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

溫度方面，林伯東指出，沒下雨時仍是比較高溫，今天北部、花東縱谷地區，甚至台東沿海地區，局部區域都有可能會出現36度高溫，但水氣逐漸增多，各地高溫也會逐漸降低，但基本上還是悶熱的。

林伯東表示，目前洋面上有2個颱風，瑪莉亞颱風正在對日本天氣影響當中，在登陸日本之後就會減弱，而山神颱風則往偏西北方向移動，未來朝哪個方向前進還要再觀察，但未來3、4天也會對日本天氣造成影響。

林伯東指出，編號第8號熱帶性低氣壓在今天上午8時生成，距離台灣1500公里左右，有機會在1、2天內增強成為颱風，但未來走向是否朝向日本前進，還要整個看氣壓配置來看。

氣象署預報員林定宜表示，該熱帶性低氣壓預估未來會往日本方向移動，對台灣天氣並無直接影響，但對日本是會有影響的。

▲▼熱帶低壓生成，最快明天增強為「安比」颱風。（圖／翻攝日本氣象廳）

▲熱帶低壓最快明天增強為7號颱風「安比」。（圖／翻攝日本氣象廳）

ET快訊
普悠瑪誤點「還沒上車就關門」丟包乘客　台鐵道歉
楊繡惠怒嗆「小三始祖」囂張！　洩知情人身分刪除貼文
柯文哲「低級錯誤」陷政治獻金疑雲！　盤點3大爭議、1案外案
奧運落幕！　中華隊最終世界排名出爐
說柯文哲臉色鐵青！　館長氣罵陳佩琪：到底有沒有用腦袋
「台灣一片紫紅」雨最猛時段曝　粉專示警：要有心理準備
快訊／熱帶低壓生成！最快明增強7號颱「安比」　最新路徑曝

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

小紅書分享生活無關政治？學者：中國審查過的世界

誤點等1小時「還沒上車就關門」丟包乘客　台鐵致歉：會調查釐清

順路接送上下班！同事「厚臉皮1行為」讓他怒了：看錯人

資安風險就是國安風險！　國防院學者示警中國APP入侵

台師大籲推動中高齡教育　規劃「失能預防、理財、上網」課程

入職3個月生日沒人理！前輩突要合資送禮…他嘆：覺得不值

【廣編】台灣星展銀行迎整併周年！推「Trust your Spark 相信自己」北高單車挑戰

快訊／熱帶低壓生成！最快明天增強為7號颱「安比」　路徑曝

說柯文哲臉色鐵青！館長曝陳佩琪「最大問題」：到底有沒有用腦袋

腸病毒重症致死率3成！醫曝幾種症狀速求醫　接種疫苗保5年安全

吉力吉撈滿貫砲爭議！　陳金鋒抗議遭驅逐出場

林郁婷2年前錄影青澀喊：幫我加油！　阿滴全英文戰外媒…黃秋生再力挺

李多慧自爆「我台灣有男朋友！」　芷霖：我男友有偷吃！..她沒有生氣了XD

掛6666假車牌拒攔查逃逸　超跑衝雪隧被警逮下場曝

「台灣拳后」林郁婷奪金　粉絲＋媽媽現場歡呼慶祝

林郁婷奧運奪金頒獎淚崩　「曾經的每一幕不停迴響」

謝忻嗆阿翔「正宮Grace發聲」　律師開砲：小三不安靜一點是在哭屁哭？

「現象」英文怎麼拼？　學生靠諧音輕鬆背起來

車子修好測試卻聽到「喵叫」　駕駛笑噴：載走修理廠店貓

薯條還沒吃完免煩惱　日皮匠做專用保溫袋

小紅書分享生活無關政治？學者：中國審查過的世界

誤點等1小時「還沒上車就關門」丟包乘客　台鐵致歉：會調查釐清

順路接送上下班！同事「厚臉皮1行為」讓他怒了：看錯人

資安風險就是國安風險！　國防院學者示警中國APP入侵

台師大籲推動中高齡教育　規劃「失能預防、理財、上網」課程

入職3個月生日沒人理！前輩突要合資送禮…他嘆：覺得不值

【廣編】台灣星展銀行迎整併周年！推「Trust your Spark 相信自己」北高單車挑戰

快訊／熱帶低壓生成！最快明天增強為7號颱「安比」　路徑曝

說柯文哲臉色鐵青！館長曝陳佩琪「最大問題」：到底有沒有用腦袋

腸病毒重症致死率3成！醫曝幾種症狀速求醫　接種疫苗保5年安全

陸媒自製「中國第一」獎牌榜　吸掉香港2金牌：義勇軍響起42次！

伊朗傳本周攻打以色列　革命衛隊軍演5天「加強戰備」

「TOYOTA入門MPV」化身小一號霸氣旗艦休旅！套件僅賣新台幣3萬有找

小紅書分享生活無關政治？學者：中國審查過的世界

吳靜怡預言柯文哲下午記者會「8字腳本」　呼籲拿出關鍵性證據

偷拍狂放棄治療！潛北市某科大女廁等3hrs　超勇女大生當場逮人

可以跟你握手嗎？超商怪阿姨突「抓鳥」　高中生飯吃一半嚇壞

故意保送賈吉後轟三分砲　史坦頓：我必須站出來　

克莉芙教練認了「染色體問題」讓她崩潰！　爆只能和男選手練習

統一獅與超人力霸王主題日相隔3年登場　傑洛、雅克亮相

日本外攜式收納推車 多元收納 買1送1 三秒快速曡收

生活熱門新聞

校長千金來應徵！　其他應聘者「全不及格」

恐三颱共舞！　「安比」最快明生成

「台灣一片紫紅」雨最猛時段曝　粉專示警：要有心理準備

即／輕颱山神生成！路徑、對台影響曝

孕婦佔據高鐵對號座！心理師1手段讓萬人讚爆

李洋生日快樂！王齊麟碎嘴「要忍受你臉色」　萬人狂刷：好閃❤️

超瞎！停車場沒車道　學生「扛機車」才能停

快訊／對流發威！15縣市大雨特報　下到晚上

快訊／熱帶低壓生成！最快明天增強為7號颱「安比」　路徑曝

日月潭釣客漁網一撈「殲滅一個庄頭的外來魚種」

2024下半年「4星座」窮鬼纏身！

「安比」最快明午生成　恐三颱都去日本

「8億新宿舍」插筆電就走火　勤益沒投保竟想拗學生賠

快訊／「雨區擴大」16縣市大雨特報　防雷擊強風

更多熱門

相關新聞

台灣飛日也受影響！颱風登陸日本　235航班取消延誤

台灣飛日也受影響！颱風登陸日本　235航班取消延誤

颱風瑪莉亞於日本時間12日上午8時半（台灣時間12日上午7時半）從岩手縣大船渡市登陸。東北太平洋沿岸地區目前已經出現破紀錄的大雨，氣象廳呼籲民眾應多加戒備。日本境內的陸空交通也大受影響，截至目前為止確定有235個航班延誤或取消，其中也包含台北飛往日本的航班。

對流雨彈來襲「降雨熱區曝」　周四起全台濕答答

對流雨彈來襲「降雨熱區曝」　周四起全台濕答答

雨彈連轟中南部10天　賈新興：最快明午可能有颱風

雨彈連轟中南部10天　賈新興：最快明午可能有颱風

即／新航客機降落冒白煙　成田機場關閉跑道

即／新航客機降落冒白煙　成田機場關閉跑道

「安比」最快明午生成　恐三颱都去日本

「安比」最快明午生成　恐三颱都去日本

關鍵字：

天氣日本熱帶低氣壓颱風氣象署

讀者迴響

熱門新聞

快訊／國1今晨事故！　成立緊急應變小組

陳金鋒被趕出場　聯盟認誤判道歉

史上首次　「1國家」奧運獎牌掛零！

女權團體酸林郁婷　男生才長得高

14億人竟零金牌！　印度「只拿6面牌」全國都傻眼

屏東夫妻經營銀樓賺上億！　男外遇慘了

校長千金來應徵！　其他應聘者「全不及格」

美國最後超車中國！奪奧運獎牌榜第一

大逆轉！　美國體操女選手「銅牌遭取消」

湯姆克魯斯從天而降　神勇現身奧運閉幕式

恐三颱共舞！　「安比」最快明生成

「台灣一片紫紅」雨最猛時段曝　粉專示警：要有心理準備

不滿遭主管刁難　化工女調製「超濃致癌物」報復

快訊／新竹工業區傳槍響！ 1員警中彈送醫　通緝犯逃逸中

台積電2副總砸近800萬加碼　魏哲家接棒後持續敲進

更多

最夯影音

更多

吉力吉撈滿貫砲爭議！　陳金鋒抗議遭驅逐出場

林郁婷2年前錄影青澀喊：幫我加油！　阿滴全英文戰外媒…黃秋生再力挺

李多慧自爆「我台灣有男朋友！」　芷霖：我男友有偷吃！..她沒有生氣了XD

掛6666假車牌拒攔查逃逸　超跑衝雪隧被警逮下場曝

「台灣拳后」林郁婷奪金　粉絲＋媽媽現場歡呼慶祝

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

吃對料理幫你趕走疲憊

吃對料理幫你趕走疲憊

「文里補習班」開課啦！用「日式蛋沙拉三明治」吃出滿滿活力，夏天不打盹！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面