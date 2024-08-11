快訊／找到了！台南父女吵架後雙雙落水　失蹤父遺體尋獲

▲台南市安南區鹽水溪，9日傍晚父女爭吵後一起跳水案失蹤的李姓男子，11日上午遺體被消防人員尋獲，全案交由市警三分局查處。（圖／民眾提供，下同）

記者林東良／台南報導

台南市安南區鹽水溪，9日傍晚發生疑為父女爭吵後雙雙落水案，其中女兒游上岸脫險，父親則失蹤，台南市消防局連日出動搜救人員進行搜尋，11日上午9時57分發現1名男浮屍，經以船艇打撈上岸，經家屬指認為該名跳水失蹤的60歲李姓男子，全案交由市警三分局報請檢察官相驗查處中。

據了解，台南市安南區鹽水溪，9日傍晚發生一起疑為父女爭吵後，該名60歲的李姓男子要拉女兒一起下水，後來女兒掙脫游上岸，由安南消防分隊護車送永康奇美醫院就治無礙，但李男卻失蹤。

安南分隊共計出動6車14人1艇前往搜救，期間有看到疑似溺水者載浮載沉，馬上下水搶救，但下水搶救時發現並非溺者而是1顆椰子。消防人員出動無人機到場協助搜救，並擴大水上梭巡及岸巡，但直到深夜仍無所獲。

10日上午9時許，消防人員再次集結搜尋，但一整天均無所獲而收隊。11日上午消防人員再度啟動搜尋行動，在上午9時57分許發現疑似該名失蹤溺者，馬上以消防艇將人打撈上艇運上岸，經家屬指認死者確為失蹤多日的李姓男子，全案目前交由市警三分局報請檢察官相驗，查明相關案情中。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995