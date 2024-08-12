貨櫃車國道過磅新制10／1上路　逃磅重罰9萬元

▲10月1日起，貨櫃車行經設有動態地磅系統的地磅站時，如車號未顯示於CMS，應進地磅站過磅。 （圖／高公局提供）

記者蔡亞樺／台北報導

為降低貨櫃車超載，高速公路局宣布，10月1日起，貨櫃車行經設有動態地磅系統的地磅站時，如車號未顯示於地磅站前門架上方的資訊可變標誌(CMS)，應進地磅站過磅，若有顯示車號則免進地磅站過磅，未依前述規定進站過磅者視為逃磅，可開罰9萬元。

目前國道沿線設有44處地磅站，高公局也在國1汐止南向、后里北向、員林南向、新營南向、新市南向、岡山北向、國3樹林南向、樹林北向、後龍北向及田寮北向等10處地磅站建置啟用動態地磅系統，並持續建置中。

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高公局指出，動態地磅系統是在國道主線設置3道門架，第1道門架偵測車輛總重及辨識車輛車號；當地磅站開磅時，第2道門架「閃光燈亮時/載重大貨車過磅/右列車輛除外」標誌上方的閃光燈會啟動閃光；明顯未超載的貨櫃車車號會顯示在CMS，該車即毋須進入地磅站過磅。

高公局表示，若CMS未顯示經過的貨櫃車車號，則該車須依標誌指示進站過磅，否則視為逃磅；違規證據資料將提供給國道公路警察局依「道路交通管理處罰條例」第29-2條第4項規定予以舉發，可處以9萬元罰鍰。

高公局提醒，貨櫃車行經未設動態地磅的地磅站時，暫維持現行配合員警指揮過磅之方式，裝載貨物勿超載，亦勿心存僥倖逃磅；行駛國道應妥為檢查車況並與前車保持適當安全距離，並隨時注意車前狀態，勿超速或疲勞駕駛。