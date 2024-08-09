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社會 社會焦點 保障人權

台中80歲翁騎機車誤闖國道！熱心駕駛勸停　下車坐路肩請吃檳榔

▲阿伯騎機車誤闖國道。（圖／民眾提供）

▲阿伯騎機車誤闖國道。（圖／民眾提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

一名熱心民眾在凱米颱風來襲時，親眼目擊1輛黃牌機車雙載在國道行駛，昨(8日)又見到1名80歲翁騎機車返豐原，一手挾著煙，騎上國道1號王田交流道，在匝道路口遭他攔下後，對方只好坐在路肩吃檳榔，還拿了一顆問他「要吃檳榔？」國道警方接到報案後，引導他下了交流道，並給他開了一張罰單。

▲阿伯騎機車誤闖國道。（圖／民眾提供）

▲阿伯拿檳榔要請對方吃。

中颱「凱米」來襲時，7月25日風雨交加大，該名熱心民眾見到有一名駕駛騎乘黃牌重機雙載，一路往北疾駛，騎了18公里後下南屯交流道，連喊10多聲真的「太扯了」，國道警方主動蒐集相關影像後依職權舉發，將騎士開罰3000至6000元的罰款。

▲阿伯騎機車誤闖國道。（圖／民眾提供）

▲黃牌重機雙載國道狂飆。

沒想到該名民眾今天再度開車行經國道1號王田交流道時，又發現有一名男子騎機車誤闖國道匝道，民眾擔心發生危險，趕緊將騎士攔下，提醒他「國道車速快、騎機車不能上高速公路」，對方當時還一頭霧水，不知道自己誤闖國道，讓他無奈直呼「真的不可思議」、「運氣也太好了，1個月遇到兩次」。並向國道三隊通報，平安引導他下交流道。

▲警方將阿伯引導下國道。（圖／民眾提供）

國道警方表示，第三公路警察大隊於8月8日上午7時59分於國道1號南向189公里王田交流道(入口匝道)接獲民眾報案有機車騎上國道，派遣員林分隊前往處理，經查賴男騎乘機車誤闖王田交流道匝道，並依法舉發違規。呼籲用路人注意高速公路匝道入口相關指示及禁制標誌，切勿誤闖高速公路，依據道路交通管理處罰條例第33條第4項，騎乘機車誤闖國道高速公路處駕駛人3,000以上6,000元以下罰鍰。

▲警方將阿伯引導下國道。（圖／民眾提供）

▲警方將老翁引導下國道。（圖／民眾提供）

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