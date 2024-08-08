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7月國道事故奪6命！高公局揭「追撞常見原因」：喝水看手機分心

▲▼113年7月15日傍晚國道3號南向195公里處事故。（圖／高公局提供）

▲7月15日國道3號南向195公里處發生事故。（圖／高公局提供）

記者李姿慧／台北報導

暑假旅遊旺季讓國道車流增加，不過7月國道就發生5起A1類死亡事故，釀6死7傷，其中3起為追撞，高公局表示，分析歷史追撞事故原因，多為疲勞或分心駕駛，包括喝水、看手機、撿拾物品或變換車道不當。

7月15日傍晚，國道3號南向195公里處，發生3部大貨車及2部小客車追撞，導致2死7傷之重大交通事故。高速公路局統計，113年7月國道上共發生5起A1交通事故，造成6人死亡，7人受傷；其中有3件屬追撞，造成4死6傷。

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高公局分析歷次造成追撞事故之原因，多為疲勞、分心駕駛，包括喝水、看手機、撿拾物品及變換車道不當。

高公局表示，行駛國道除應遵守相關規定外，亦須留意周遭狀況，隨時注意車前動態，養成預判突發事件之心理準備，進而採取必要之防禦措施，應保持良好精神及專注力，以避免事故發生。

▲▼小車遇大車之防禦駕駛。（圖／高公局提供）

▲小車遇大車之防禦駕駛。（圖／高公局提供）

高公局也提醒3招小車遇大車的防禦駕駛觀念，包括小型車應避免行駛於兩輛大車之間，萬一遇到該狀況，應注意前後車距並適時準備變換車道離開大車；如因車流量大無法及時離開，可開啟警示燈提醒後方大車保持安全距離。

此外，若後方有大車跟隨，可適當加速拉開與後方大車之距離或變換至其他車道，避免前方有緊急狀況時，後方大車恐因煞車不及而造成追撞。另若是行駛時前方如有大車，因視線會受阻礙，建議拉開車距以爭取較多應變時間。

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