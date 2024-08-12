不知會計師漏報、虛報民眾黨支出　李文宗鞠躬致歉

記者皮心瑀／台北報導

民眾黨主席柯文哲因競選政治獻金引發爭議，民眾黨12日召開記者會，身為時任競辦財務長李文宗表示，當時跟監察院的申報是委交給外部的會計師，有短差漏報的情形他完全不知情，但沒有盡到二次查核責任，他也要向支持者及廠商鞠躬道歉，並會向黨自行處分，接受最嚴厲懲罰。

▲李文宗鞠躬道歉。（圖／攝影中心）

針對這次爭議，時任競總發言人陳智菡指出，民眾黨已將41萬元以上支出的收據全部調出來，發現有15筆漏報，也就是沒如實申報給監院，但有2筆誤報，會計師端木正卻自稱「時間來不及」就擅自調節成9筆申報，將短差2000多萬元申報到時樂與尼奧、木可等公司。

陳智菡說，現在只查41萬元以上的金額，但還有很多41萬元以下支出恐有漏報情形，「這位會計師把收入減掉支出跟剩餘款後，去調節當中的2000餘萬元，並分成9筆申報，且會計師沒有告訴競總任何人員，自行將短差2000多萬元申報給時樂與尼奧、木可等公司。」

做為當時民眾黨競選總幹事，黃珊珊說明，競選總部每週所有支出都有交出去給會計師，照理講他要逐筆上傳，但這次去清查，發現民眾黨留存憑證的並未每一筆都申報。

李文宗說，選舉過程中每份憑證都由他親自簽核，每一筆單據、銀行金錢的進出，都是有根據的，花了多少錢都有證據。

李文宗強調，當初會委託給會計師，是因為人力短缺且相信專業，他們就拜託會計師跟監察院登錄，監察院在登錄的溝通是跟會計師事務所，過程中的短差漏報他完全不知情，但他沒有盡到二次查核責任，他要向支持者與廠商鞠躬道歉，並會向黨自行處分，願意接受最嚴厲懲罰。