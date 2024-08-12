3屆都輸美國男籃！法國麥當勞「考慮下架1物」　PTT驚：應該要吃爆

▲勇士天王柯瑞迎來生涯首面奧運金牌。（圖／達志影像／美聯社）



網搜小組／劉維榛報導

美國男籃連5屆稱霸奧運冠軍，集結NBA三大天王，只花了26分鐘就擊敗法國，體育主播陳亞理笑稱，法國三屆闖入決賽都輸給美國，如今法國麥當勞發IG直呼，考慮下架「經典咖哩醬」，連PTT網友也笑虧，「笑死，改吃幻之醬好了！」

「快被這張圖笑死！」陳亞理在粉專表示，法國奧運男籃決賽三次碰上美國都輸掉，分別為2000年雪梨奧運、東京奧運2020年與巴黎奧運2024年，這讓法國麥當勞在IG開玩笑發文，考慮移除「經典咖哩醬」。

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PTT網友也注意到法國麥當勞的貼文，還稱這貼文「備註至少四年」，讓原PO笑虧「笑死，改吃幻之醬好了！」

底下網友也笑虧，「畢竟是美國隊真MVP」、「決賽真的太神了，重看好幾次」、「台灣怎麼沒有這個醬」、「法式幽默」、「希望是開玩笑啦，但法國人真的很容易輸不起」、「不是應該要吃爆，心理報復一下嗎」、「法國麥當勞很懂蹭流量」。

今年美國男籃完成奧運金牌5連霸，以98比87擊敗地主法國，事實上，此次美國男籃集結一票NBA巨星，包括3大天王詹姆斯（LeBron James）、柯瑞（Stephen Curry）和杜蘭特（Kevin Durant）都有亮眼表現，不過也因此擠壓了一些球員的上場時間，像是效力於印第安那溜馬的明星後衛哈利伯頓（Tyrese Haliburton），在此次賽會中總共只打了26分鐘，賽後他也幽默自嘲根本來當「躺冠仔」。

此外，昔日「宇宙勇」搭檔柯瑞與杜蘭特重新合體，兩人堪稱「必勝」組合，根據美國媒體的統計，從勇士到世界盃再到奧運，兩人從未輸過淘汰賽，合計10勝0敗，杜蘭特更拿下4面奧運金牌，寫下歷史紀錄。

本文由陳亞理授權提供。