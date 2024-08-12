奧運閉幕藏巧思！舞台拼出巨大「世界地圖」　網驚嘆：以為是貓貓

▲ 不規則形狀的舞台其實是世界地圖。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

巴黎奧運閉幕式上除了「阿湯哥」從天而降的重頭戲之外，不規則形狀的舞台設計也充滿巧思。許多觀眾起初感到困惑，在網路上熱烈討論，後來才意識到是用幾何圖形畫出的世界地圖，令人不禁感嘆，不過似乎有不少運動員被舞台上的地毯絆倒，成為另一段插曲。

奧運閉幕式於台灣時間12日凌晨3點於法蘭西體育場舉行，表演以「飲水思源」為主題，眾人齊心協力打造奧運五環，象徵五大洲團結一心，最後奧運五環升空。這時卻有眾多網友在社群平台上開始熱議，舞台到底是什麼形狀。

▲▼ 舞台用幾何圖形拼出五大洲，搭配五彩燈光。（圖／路透）

有網友提出貓咪、餡餅等意見，後來才發現背後巧思，紛紛發文寫道，「舞台是不是設計得有點像世界地圖」、「我花了15分鐘才看出是世界地圖」、「整個客廳的人都在爭論到底是馬、棋子、《星艦奇航記》立體模型還是幾片派在比擊劍，然後所有人同時說出，『喔這是地圖！』」、「剛才意識到中央舞台是世界地圖，而不是幾何貓」。

空拍圖便可清楚看出用幾何圖案拼出的五大洲，令許多觀眾稱讚設計師的創意。不過有至少有3名運動員在舞台上被捕捉到因地毯被絆倒，包括華裔英國男子鐵人三項金牌餘力生（Alex Yee），網友紛紛表示，「需要有人在地毯上貼警語」、「好喜歡看大家在閉幕式上絆倒」。