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孕婦「佔據對號座」怎辦？心理師提醒2次反被瞪　1手段讓萬人讚爆

▲孕婦佔位引發熱議，心理師的處理方式獲網友讚賞。（圖／記者黃可昀攝）

▲搭乘高鐵若看到是孕婦佔據對號座，一般人恐怕會覺得相當兩難。（圖／資料照）

記者閔文昱／綜合報導

搭乘大眾運輸工具是否一定要讓座，經常成為大家討論的話題。一名心理師表示，自己在高鐵上的對號座位被一名孕婦佔據，為此他2度出言提醒，孕婦才心不甘情不願打算離開。然而，他最後還是決定讓位，但同時也向對方強調自己「沒有必要讓位」，不該把這件事當成理所當然，處理方式獲得上萬名網友讚賞。

心理師張閔淳近日在臉書發文分享自身案例，表示當天他工作結束後要搭高鐵回家，上車找到對號座位卻發現一名孕婦坐在他的位置上。對此，他先是開口跟孕婦說明「不好意思，你坐到了我的位置」，但孕婦不僅沒有要起身讓座的意思，還邊瞪他邊摸自己的肚子。於是他再次強調，「不好意思，您好像沒有聽到我說的話，您坐到我的位置」，此時孕婦才一臉不悅地開始準備起身。

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張閔淳透露，他見孕婦一臉不悅、動作緩慢的要拿東西，他也向對方坦言，能理解孕婦搭乘大眾運輸的辛苦，願意讓孕婦坐他的位置，自己可以站著或改坐自由座，不過同時他也向對方強調，對號座並不一定要讓給孕婦，他選擇讓位，是因為不希望移動過程造成孕婦更多的不適，且自己當天並不太累，「讓給妳這件事不該被當成理所當然」，說完後他就拖著工具箱走到車廂間。

▲▼懷孕,孕婦,媽媽。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲張閔淳雖決定讓位，但也明確向孕婦表達立場。（示意圖，非本文當事者／取自免費圖庫pexels）

張閔淳最後也直言，「我們都不是聖人應該要體貼每個人，但我們會感知別人的困難與需要，在自己願意、允許，並且不勉強自己的情況下給予，這是對自己最大的尊重與體諒，先願意照顧自己，別人才會對你尊重，如果別人不願意尊重你，那你更應該為自己設限。」

貼文一出，至今已吸引2.7萬名網友案讚，不少人紛紛表示「對號座並非博愛座的視需求讓位，沒有理所當然的事情」、「有些人習慣把別人的同理心當成理所當然了」、「懷孕時我都一定買對號座，不可能去排自由座」、「沒有對號座位那是你的問題，不要把你的問題變成我的問題」。

至於有網友質疑「為何最後還讓座？」張閔淳也留言回應，自己想強調的是無論是否讓座都應該尊重自己的感受並且明確表達自己立場，雖然孕婦的行為他相當不苟同，甚至堪憂這樣的態度影響未來種種教養議題，但是胎兒的安全也是重要的事，且讓不讓座並非最重要的重點，而是在於當下能充分表達自己的想法，明確告知，當下的「自己」才是重點，即便離開，但他表達了並且沒有感到委屈甚至輸掉。

本文獲得「動心 · 玩心-張閔淳心理師 」授權提供轉載。

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