台灣高鐵「卡娜赫彩繪列車換新裝」　聯名新品今開賣

▲「卡娜赫拉彩繪列車」內部換新裝，行李架條、頭靠巾等都有P助與粉紅兔兔。（圖／台灣高鐵公司提供）

記者蔡亞樺／台北報導

台灣高鐵與「卡娜赫拉的小動物」合推彩繪列車，相當歡迎，台灣高鐵公司今（6日）指出，彩繪列車內部換新裝，車廂內的行李架條、頭靠巾及商務車廂紙杯等都改以笑容可掬的P助與粉紅兔兔，另推出多款聯名新品，即起在「T-Shopping高鐵線上購」販售。

2019年台灣高鐵與卡娜赫拉的小動物聯名合作，推出各式各樣聯名商品，並成為列車的彩繪主題，高鐵公司最近將彩繪列車內部換新裝，不僅更換車間通道的大型拍照牆設計，行李架條、頭靠巾及商務車廂紙杯等也都改以笑容可掬的P助與粉紅兔兔，搭配充滿朝氣活力的向日葵。

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▲「卡娜赫拉彩繪列車」內部換新裝，頭靠巾改用笑容可掬的P助與粉紅兔兔。（圖／台灣高鐵公司提供）

高鐵公司指出，此次推出聯名新品，包括粉紅兔兔造型的限量絨毛收納袋、小朋友最愛的4輛組玩具車推出向日葵綠與繡球紫新款，還有行李束帶、行李貼紙、行李吊牌，另有萌度破表的泡泡貼、金粉貼紙及獨家隱藏版聯名PET底片造型膠帶等。

高鐵公司表示，新款聯名商品在「T-Shopping高鐵線上購」獨家販售，高鐵站內便利商店及自動販賣機亦可購買（4輛組玩具車及絨毛收納袋為T-Shopping高鐵線上購8月份獨家商品）。

▲台灣高鐵與卡娜赫拉的小動物」聯名全新商品，即日起販售。（圖／台灣高鐵公司提供）

此外，高鐵公司表示，與台塩海洋鹼性離子水合作的聯名瓶裝水，也推出4款全新包裝，還有3款聯名系列糕點，在全台7-ELEVEN門市都可買到的迷你小饅頭及法式奶酥厚片土司，以及在「T-Shopping高鐵線上購」限量販售的起士公爵聯名原味乳酪蛋糕，特別烙印可愛的P助與粉紅兔兔手持向日葵圖案。