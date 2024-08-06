　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台灣高鐵「卡娜赫彩繪列車換新裝」　聯名新品今開賣

▲▼台灣高鐵與卡娜赫拉的小動物」聯名商品，即日起販售。（圖／台灣高鐵公司提供）

▲「卡娜赫拉彩繪列車」內部換新裝，行李架條、頭靠巾等都有P助與粉紅兔兔。（圖／台灣高鐵公司提供）

記者蔡亞樺／台北報導

台灣高鐵與「卡娜赫拉的小動物」合推彩繪列車，相當歡迎，台灣高鐵公司今（6日）指出，彩繪列車內部換新裝，車廂內的行李架條、頭靠巾及商務車廂紙杯等都改以笑容可掬的P助與粉紅兔兔，另推出多款聯名新品，即起在「T-Shopping高鐵線上購」販售。

2019年台灣高鐵與卡娜赫拉的小動物聯名合作，推出各式各樣聯名商品，並成為列車的彩繪主題，高鐵公司最近將彩繪列車內部換新裝，不僅更換車間通道的大型拍照牆設計，行李架條、頭靠巾及商務車廂紙杯等也都改以笑容可掬的P助與粉紅兔兔，搭配充滿朝氣活力的向日葵。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼台灣高鐵與卡娜赫拉的小動物」聯名商品，即日起販售。（圖／台灣高鐵公司提供）

▲「卡娜赫拉彩繪列車」內部換新裝，頭靠巾改用笑容可掬的P助與粉紅兔兔。（圖／台灣高鐵公司提供）

高鐵公司指出，此次推出聯名新品，包括粉紅兔兔造型的限量絨毛收納袋、小朋友最愛的4輛組玩具車推出向日葵綠與繡球紫新款，還有行李束帶、行李貼紙、行李吊牌，另有萌度破表的泡泡貼、金粉貼紙及獨家隱藏版聯名PET底片造型膠帶等。

高鐵公司表示，新款聯名商品在「T-Shopping高鐵線上購」獨家販售，高鐵站內便利商店及自動販賣機亦可購買（4輛組玩具車及絨毛收納袋為T-Shopping高鐵線上購8月份獨家商品）。

▲▼台灣高鐵與卡娜赫拉的小動物」聯名全新商品，即日起販售。（圖／台灣高鐵公司提供）

▲台灣高鐵與卡娜赫拉的小動物」聯名全新商品，即日起販售。（圖／台灣高鐵公司提供）

此外，高鐵公司表示，與台塩海洋鹼性離子水合作的聯名瓶裝水，也推出4款全新包裝，還有3款聯名系列糕點，在全台7-ELEVEN門市都可買到的迷你小饅頭及法式奶酥厚片土司，以及在「T-Shopping高鐵線上購」限量販售的起士公爵聯名原味乳酪蛋糕，特別烙印可愛的P助與粉紅兔兔手持向日葵圖案。

●為選手加油，發揮預測金牌超能力，抽GoPro、Switch Lite ►

ET快訊
全紅嬋半決賽前還在「買烏龜盲盒」　直播主笑翻：怎麼又下單了
快訊／「大麥克買1送1」開搶　APP秒當機了
台灣記者正面對決！　國際拳總鬼打牆竟回這句話
應援奧運！麥當勞「大麥克買1送1」11點開搶
賀錦麗老公爆偷吃女兒老師！　搞大肚子後「花錢解決」
下車尿尿被撞死！　驚悚瞬間曝光
舉戴資穎為例！　安洗瑩轟韓羽協：不要再卸責

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

首例！偷種「寶島甘露梨」判賠90萬　劉申權花20年育種終有回報

揭曉王齊麟新搭檔！她才知「羅嘉翎死會了」　網喊甜：他們好可愛

教育部推「台灣AI大學聯盟」　葉丙成：明年大規模舉辦中小學競賽

午後大雷雨炸半個台灣「下到發紅」　降雨熱區一次看

蘇花和平段施工延後！　7／30至8／2北上外線施工管制

綠豆大不同！宅女小紅一問意外揭開綠豆身世之謎　農業部解答了

台灣高鐵「卡娜赫彩繪列車換新裝」　聯名新品今開賣

旗下燒肉Smile遭爆冰淇淋臭酸！築間：當日客人反映立即暫停供應

對流發威「大雷雨下到晚上」　專家：近期不排除颱風生成

未來10天「西北雨明顯」　賈新興：8月底至10月中有利颱風生成

奪金失敗「3局都在笑」　王昶：保持良好的心態

男見「謎樣黑影」闖入愛車　驚恐後退...下秒野生熊探頭

奧運奪金！李洋圓滿二連霸　謝王齊麟：大寶貝我下課了

台灣黃金男雙麟洋配二連霸　金門鄉親揮國旗嗨喊金牌

中國敗給麟洋首發聲 王昶3局都在笑原因｜20240805 ET午間新聞

女兒被食物噎住大哭！機警媽「哈姆立克法」搶救

麟洋配奧運摘金締2連霸　高喊「就是大賽的兒子」

前車都煞了...三寶還沒減速　右切撞開2車一路衝網看傻

李洋衛冕金牌「吻別羽球場」　感謝球迷：最後一舞送你們

#麟洋配 奪金視訊北車球迷！ #王齊麟 爸爸現身喊：非常光榮

首例！偷種「寶島甘露梨」判賠90萬　劉申權花20年育種終有回報

揭曉王齊麟新搭檔！她才知「羅嘉翎死會了」　網喊甜：他們好可愛

教育部推「台灣AI大學聯盟」　葉丙成：明年大規模舉辦中小學競賽

午後大雷雨炸半個台灣「下到發紅」　降雨熱區一次看

蘇花和平段施工延後！　7／30至8／2北上外線施工管制

綠豆大不同！宅女小紅一問意外揭開綠豆身世之謎　農業部解答了

台灣高鐵「卡娜赫彩繪列車換新裝」　聯名新品今開賣

旗下燒肉Smile遭爆冰淇淋臭酸！築間：當日客人反映立即暫停供應

對流發威「大雷雨下到晚上」　專家：近期不排除颱風生成

未來10天「西北雨明顯」　賈新興：8月底至10月中有利颱風生成

桌球男團進8強！埃及對手「賽中1舉動」被台網讚爆：真君子

改首飾送未來媳婦！93萬傳家寶被銀樓盜賣　高雄婆婆快瘋了

限時4天！沖繩飯店88元、機票888元起　還享景點門票買1送1

社運先鋒曾貴海醫師病逝　陳其邁不捨：台灣社會的一大損失

伊萊克斯珍珠黑廚電登場　打造「中性廚房」把握父親節優惠

土耳其大叔遭瞎傳「巴黎出差臨時上陣」　吳鳳揭真相：想邀他夜市射氣球

2女目睹「女乘客頭髮中爬出蟲子」嚇壞　飛機緊急改道降落

4度降價再自砍6千萬　東區「朝桂餐廳」熄燈後店面滯銷

逛好市多被認出「臉超臭」　蔡允潔嘴破4洞揭苦衷：完全笑不出來

首例！偷種「寶島甘露梨」判賠90萬　劉申權花20年育種終有回報

特大顆火烤鹽味腰果 無人工添加 共帶回24包

生活熱門新聞

全網罵爆！史書華終於道歉了　「向林郁婷致上最高歉意」

可能有颱風！　預估路徑曝

台中慢車道飆84公里！　苦主噴1.2萬扣牌6個月

台灣贏了！中國媽媽嗆搞什麼　她回嘴1句「當場惦惦」

8月底掰了！LINE「實用1功能」照片影片將消失

跨欄美少女張博雅　網讚神似港星朱茵

陳詩媛介紹王齊麟新搭檔　被貼臉放閃

超準冰淇淋心測　看出你在異性眼中的第一印象

斗內高承睿！體育贊助媒合庫一度癱瘓

今明雨最多！　下最大地區曝

李洋體大開課教羽球　網：想重讀大學

不穩定天氣接近！　鄭明典PO圖：少見

一堆竹科人下班還運動！過來人曝原因

父親節超商賣蘭花！內行揭花語：像爸爸

更多熱門

相關新聞

高鐵延伸屏東　經小港機場到潮州最好

高鐵延伸屏東　經小港機場到潮州最好

高鐵經由高雄車站再到六塊厝面對嚴重問題就是「自強號化」，高鐵將變成慢鐵，政府想經由高雄車站再到六塊厝路線是不務實想法。高鐵延伸路線應採小港機場至潮州延伸方案，以時速300公里的正規速度，才能發揮快速運輸優勢。

環島高鐵可能夢碎！李孟諺提1原因：到花蓮有難度

環島高鐵可能夢碎！李孟諺提1原因：到花蓮有難度

武漢地鐵施工致地面塌陷　進出漢口火車站受影響

武漢地鐵施工致地面塌陷　進出漢口火車站受影響

高鐵南延屏東經高雄車站　在地怒：又要忍受交通黑暗期

高鐵南延屏東經高雄車站　在地怒：又要忍受交通黑暗期

萌度爆表！Gap再推小小兵聯名系列

萌度爆表！Gap再推小小兵聯名系列

關鍵字：

高鐵彩繪列車卡娜赫拉聯名換裝

讀者迴響

熱門新聞

銀行女員工請假竟是去巴黎參加奧運會　主管以為她開玩笑

睡夢中遭「紅衣女掐脖」　租客退租見7字嚇壞

教練：隊內訓練唯一做得完的是王齊麟

陳詩媛隔空喊「可惡！我男友怎還不回來」

林郁婷昔「穿浴衣畫淡妝」青澀模樣

151林彥君年收千萬涉逃稅　夫妻醜聞連爆回應了

14歲弟初夜「約砲小姐姐」滴綠膿汁　媽陪就醫：是鄰居

跟中國隊並列銅牌！張博恆被台網讚可愛

IBA未公開林郁婷檢測結果：台灣拳協要求的

李洋3年前就認了想結婚「無時無刻都在求婚」

151林彥君車神老公涉侵占被起訴　挺夫遭控「傳私訊情勒」

台積電、鴻海股價暴跌　外媒：股神巴菲特是元兇

全網罵爆！史書華終於道歉了　「向林郁婷致上最高歉意」

最會扮豬吃虎三大星座！

驚悚瞬間曝光！貨櫃車駕駛下車尿尿挨撞　四肢骨折慘死

更多

最夯影音

更多

奪金失敗「3局都在笑」　王昶：保持良好的心態

男見「謎樣黑影」闖入愛車　驚恐後退...下秒野生熊探頭

奧運奪金！李洋圓滿二連霸　謝王齊麟：大寶貝我下課了

台灣黃金男雙麟洋配二連霸　金門鄉親揮國旗嗨喊金牌

中國敗給麟洋首發聲 王昶3局都在笑原因｜20240805 ET午間新聞

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

吃對料理幫你趕走疲憊

吃對料理幫你趕走疲憊

「文里補習班」開課啦！用「日式蛋沙拉三明治」吃出滿滿活力，夏天不打盹！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面