史上首次　「1國家」奧運獎牌掛零！

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史上首次！　芬蘭奧運獎牌掛零

▲2024巴黎奧運獎牌。（圖／達志影像／美聯社）

▲2024巴黎奧運獎牌。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

2024年巴黎奧運賽事落幕，而在現代奧運史上，芬蘭首次沒有拿下任何獎牌鎩羽而歸。

芬蘭國家廣播公司（YLE）報導，儘管一些芬蘭選手表現傑出，包括13歲滑板少女西爾維奧（Camilla Richardson）和女拳擊手凱沃奧亞（Pihla Kaivo-oja），芬蘭長久以來令人驕傲的奧運奪牌紀錄在巴黎奧運告終。

芬蘭最後一位在今年奧運賽事登場的選手，馬拉松跑者李察遜（Camilla Richardson）以第65名完成女子馬拉松項目後，證實了芬蘭本屆奧運獎牌掛零這項令人不快的統計數據。

▲芬蘭女拳擊手凱沃奧亞（Pihla Kaivo-oja）。（圖／路透）

▲芬蘭女拳擊手凱沃奧亞（左）。（圖／路透）

自1908年倫敦奧運以來，每屆奧運都有芬蘭運動員登上頒獎台。

然而，芬蘭奪牌數近年顯著減少，2021年舉行的東京奧運芬蘭只拿下兩面獎牌，2016年里約奧運1面，2012年倫敦奧運則是3面。

芬蘭上次摘金是在2008年北京奧運，而1950年代以來芬蘭奪牌紀錄只在1984年洛杉磯奧運達到兩位數。

儘管芬蘭這項趨勢每下愈況已有數十年，在2024年巴黎奧運一面獎牌也沒拿下，仍會引起外界質疑政府投入資源、如何管理及推廣體育活動、年輕人對運動興趣下降等相關議題。

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