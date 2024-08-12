日劇天王木村拓哉重磅登台！宣佈擔任新普利夜酵素年度代言人

圖、文／Simply新普利提供

讓你享受再也不必忍受！致力於打造簡單且更有酵的機能保健品牌Simply新普利，其中明星商品－夜酵素自2016年推出以來佔據各大通路銷售排行，2024年重磅宣布邀請到日本戲劇天王木村拓哉擔任旗下夜酵素系列的年度代言人！這也是木村拓哉首次為機能保健品牌代言並拍攝廣告。將於8月15日公開的廣告大片不僅不減當年帥氣魅力，大饗各國美食的畫面更是讓人食指大動，展現放開來享用美食之餘，也不忘注意維持自身的代謝力，透過睡前搭配Simply新普利夜酵素DX，讓美食與狀態不再是兩難，出道33年在鏡頭前依舊保持完美狀態的日劇天王木村拓哉絕對是展演天王級代謝力的不二人選。



唯有美食不可辜負！木村拓哉公開享受不必忍受的夜間歸零代謝法

「美食當前還要忍耐的話，人生還有什麼樂趣呢？」就算是天王級演員的木村拓哉對於「享用美食」也當作一件很認真的事情來看待。美食當前怎可錯過！就如同在廣告拍攝現場中毫不忌口盡情享受的木村拓哉，只需要透過新普利夜酵素讓自己擁有「享受不必忍受」的夜間代謝力，在睡覺期間持續代謝，睡醒回歸最佳狀態！

No.1的新普利夜酵素DX攜手日劇天王木村拓哉宣告天王級夜代謝

以夜酵素備受矚目的機能保健品牌「Simply新普利」專為現代社會快速步調推出方便性的代謝補充品，自上市以來突破500萬盒的銷售紀錄，其中最新代謝突破款的「Simply新普利夜酵素DX」更強化現代人對於睡眠的需求，添加雙項日韓專利GABA從幫助入睡開始，透過裡面的酵素與必需胺基酸成分在夜間放緩代謝之際，提供更多幫助消化與促進代謝的支持，以GABA與酵素多重成分，達到更理想的休息與代謝，加上專利益生菌讓我們起床順暢有感讓負擔輕鬆歸零，代謝維持正循環！天王級的夜代謝酵素由天王級演員木村拓哉擔任年度代言，將再度掀起夜間代謝的內在保養熱潮，輕輕鬆鬆便能睡出理想好狀態。

「夜代謝霸主」雙酵加乘進化，突破夜代謝極限！

「夜代謝霸主」Simply新普利夜酵素DX，從幫助入睡開始，採用鑽研10年以上擁有多項技術專利支持日本專利GABA與韓國專利GABA，皆以天然乳酸菌發酵保留其濃度，同時利用不同來源的GABA，來達成幫助入睡更理想的效果。接著透過98%茶多酚開啟夜間代謝開關，加上添加「雙專利雙酵蔬果酵素」，透過專利真空濃縮無添加糖發酵製程技術，保留住天然蔬果高活性SOD-like，並持續優化夜間代謝。最後以擁有16項文獻佐證的專利芽孢益生菌，在特殊包埋技術加持下，耐酸、耐鹼、耐熱並擁有良好的定殖存活率，讓睡醒後能更加順暢有感。選擇掌握夜間代謝關鍵的Simply新普利夜酵素DX，只要在睡前補充2顆，便能順利打造出最有酵的夜代謝體驗，讓你加倍享受無負擔，調整代謝正循環的好體質，回歸好狀態加倍輕鬆。

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購買通路

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