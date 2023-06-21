　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

睡出好狀態！Simply新普利夜酵素EX「濃度200%加乘」打造代謝有感的好入眠體質

▲▼楊丞琳,小巨蛋,攻蛋,Simply,新普利,夜酵素,代謝,運動,睡眠品質。（圖／品牌提供）

▲全能天后楊丞琳在台北小巨蛋演唱會上，被眼尖粉絲發現，她的狀態似乎比3年前更完美。（圖／品牌提供，下同）

消費中心／綜合報導

從可愛教主晉身到全能天后，在影歌視擁有爆棚人氣的楊丞琳，近日終於完成連續兩場在台北小巨蛋的演唱會，宣告5度攻蛋大成功。

時隔3年，楊丞琳除了有精彩絕倫的演出之外，更有眼尖的粉絲發現，她的狀態似乎比3年前更完美，絲毫沒有被「代謝愈來愈差」的問題給困擾。其實楊丞琳很早就透露，由於代言軒郁國際旗下的夜間代謝專家——Simply新普利夜酵素系列，早已養成睡前固定補充2顆「新普利超濃代謝夜酵素錠EX」的儀式感，尤其是在演唱會前高度需要集中精神跟體力的階段，就靠夜酵素為她打造良好入睡品質，才能趁著夜晚加強代謝，維持好狀態與好氣色。

▲▼楊丞琳,小巨蛋,攻蛋,Simply,新普利,夜酵素,代謝,運動,睡眠品質。（圖／品牌提供）

看準現代人容易入睡受影響，而導致精神不濟、體力下滑，連帶影響本來應該順暢進行的身體代謝，長久下來導致的惡性循環，其實都會給身心帶來極大的負擔；Simply新普利夜酵素系列過去就曾以「促進入眠、維持良好代謝」打下超好口碑，然而收到超多使用者正面回饋的期間，品牌也不間斷地與日本實驗室合作，耗費10年研究終於推出強調更有感的「2倍速效夜代謝」，也就是目前在市面上造成搶購的爆款——Simply新普利超濃代謝夜酵素錠EX，要讓年紀漸長的小資男女重新找回過去「只是睡了一覺」身心就煥然一新的活力狀態。

▲▼楊丞琳,小巨蛋,攻蛋,Simply,新普利,夜酵素,代謝,運動,睡眠品質。（圖／品牌提供）

號稱升級版的超濃代謝夜酵素錠EX，標榜「濃度200%加乘，睡前2顆就能得到好入眠、代謝2倍速的感受」，而能自信喊聲的最大關鍵其實就是來自成分上的調整，包括強調能幫助入睡的專利好眠成分GABA，主打能促進新陳代謝的專利LeptiCore配方以及胺基酸PLUS添加，同步嚴選無農藥栽培的222種草本植物、穀物、蔬菜、水果、豆類、海草等蔬果酵素，進一步提升分解實力，從「穩定入眠品質」、「維持代謝率」、「化解罪惡負擔」3方面出發，三管齊下打造有感的「一夜好入眠＋體內環保」體驗。

這股把握睡眠時間代謝的風氣，其實也吹到KOL圈好一陣子了。像是模特兒淋雨(Rainy)，因為工作的關係，需要隨時讓自己保持在最佳狀態，她表示，能讓她「睡好還能代謝好」的夜酵素，就是她每天必備的保健營養品，這幾年更是從基本款吃到提升200%濃度的EX升級版，讓她穩定情緒、放鬆身心的同時也能享受「不動也窈窕」的狀態。時常分享保養日常的銀飾設計師Chelsea，也曾表示自己從聖誕、跨年、過年、元宵到228連假，一路吃吃吃，又沒時間運動，真的很難維持狀態，「但還好我這段期間都靠Simply新普利夜酵素，正常吃照樣日夜代謝暴動。」日夜都固定補充酵素的她，可說是Simply新普利的超級鐵粉。平面Model兼鋼琴老師的氣質七七，也很常提醒粉絲要注意代謝下降的問題，愛運動的她平常也不忘在每天睡前來兩顆Simply新普利夜酵素EX，「增加全日的新陳代謝，不會變成貪吃鬼。」而且，「睡覺起來就滿有感！」隔天醒來滿滿活力的狀態，完全擄獲她的心。

其實，不只是需要在社群曝光的KOL或Model才需要追求均衡的身心與狀態，睡眠與代謝的重要性，與一般人的生活一樣息息相關。例如現在多吃一點東西，隔天就能感覺水腫上身或是消化不良，改變飲食或運動習慣卻發現很快就碰上撞牆期，這些有感的變化，追溯起來很有可能就是源自入睡受影響以及代謝變差的開始。

根據品牌調查，Simply新普利超濃代謝夜酵素錠EX擁有超過8成的回購率，不少使用者的心得都顯示，定期食用後「整個人變得很有精神」、「前一天睡不好，當天吃兩顆就會好睡一點」、「吃了夜酵素後每天都有排便，真的好感動」。不過就和其他保健食品一樣，睡前以2顆超濃代謝夜酵素錠EX打造良好睡眠品質的同時，不代表從此就能大吃大喝、耍廢不運動，想要重新拾回動感與活力，還是要靠自己懂得在「對的時間」吃健康的食物、做合適的運動。然而當偶爾在週末想放縱一下，無論是搬出超濃代謝夜酵素錠EX救急，或是平日選擇定期食用保養身心，就可避免負擔持續累積，安穩睡個好覺，隔天一樣身心歸零、充滿重新出發的活力。

▲▼楊丞琳,小巨蛋,攻蛋,Simply,新普利,夜酵素,代謝,運動,睡眠品質。（圖／品牌提供）

ET快訊
獨／害死我的人你們等著　靈通者曝5億高中生哭了：黑令旗復仇
炎亞綸遭控性侵「16」是關鍵　拍少年性愛片逃不掉
確定了！健保部分負擔新制7／1上路　調漲費用一次看
殯葬圈Metoo更精彩！禮儀師爆「不輸演藝圈」　網卡位：刺激
快訊／民進黨立委參選人爆貪汙　與父母3人全押了！
快訊／中聯資源工安意外！　2人遭活埋
炎亞綸聲明下「留一句話」　美女主播被轟到刪文！
快訊／切割NONO！　虎霸炸物宣布：暫停品牌合作
台北女房仲回公司突墜落屍塊四濺　丈夫樓下等她崩潰

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

邊睡邊瘦！專家教提升「睡眠時燃脂效率」6方法：戴眼罩也有用

睡出好狀態！Simply新普利夜酵素EX「濃度200%加乘」打造代謝有感的好入眠體質

端午節開吃！超商開賣「星級飯店名粽」　吃得到蓮子、鹹蛋超滿足

豐原太平洋百貨6／21歡慶雙開幕！享優惠還有機會抽好禮得大獎

1元爽吃黃金脆薯、紫玉地瓜球！　速食店「加1元多1件」只有35天

咖啡只要10元！4大超商「端午連假優惠」搶先看　霜淇淋買1送1爽吃

開放寄杯、互換冷熱！　超商「經典美式、拿鐵買2送1」今天限定搶

走路200萬步抽機票！下載「BAM APP」把步數變哩程數　5大攻略輕鬆走

讓難得的相聚時光更有儀式感！Fred款待「全明星女神」備好舒味思®收服她的心

網購618返場！秒殺夯品3折起　iPhone 14 Pro Max最高回饋超過3萬元

炎亞綸認了私密影片「不時折磨著我」　謝謝耀樂說出來..道歉：願陪你走過傷痛

利菁喊話黃子佼「別牽拖別人」　嘆他太情緒化..心疼孟耿如：怎麼過得去

柴犬躺玄關迎接主人返家　眼神無靈魂：你回來囉～

女子不願和分隊長兒分手　消防局門口噴Me too紅漆

嘉義知名女中校車硬闖平交道　柵欄打中車身保全吹哨也沒用

NONO遭影射「車上強吻女模」：沒有印象　她再槓「如不實，歡迎提告」朱海君拒回應

台中男右切後kiss待轉車　整台烏龜翻！下巴掉一半

黃子佼性騷「認錯→暴走」重點整理　「地圖砲+道歉孟耿如」..爆完送醫

劉在錫.李光洙《韓星地帶II》升級狂嚇瘋　他獨自落跑...俞利氣到罵髒話XD

瓶身太高放不進冰箱？ 他出奇招「一拳解決」

睡出好狀態！Simply新普利夜酵素EX「濃度200%加乘」打造代謝有感的好入眠體質

端午節開吃！超商開賣「星級飯店名粽」　吃得到蓮子、鹹蛋超滿足

豐原太平洋百貨6／21歡慶雙開幕！享優惠還有機會抽好禮得大獎

1元爽吃黃金脆薯、紫玉地瓜球！　速食店「加1元多1件」只有35天

咖啡只要10元！4大超商「端午連假優惠」搶先看　霜淇淋買1送1爽吃

開放寄杯、互換冷熱！　超商「經典美式、拿鐵買2送1」今天限定搶

走路200萬步抽機票！下載「BAM APP」把步數變哩程數　5大攻略輕鬆走

讓難得的相聚時光更有儀式感！Fred款待「全明星女神」備好舒味思®收服她的心

網購618返場！秒殺夯品3折起　iPhone 14 Pro Max最高回饋超過3萬元

限時1天爽吃！超商冰淇淋「買1送1」　加碼獨家開賣新口味

入住東京民宿「竟有房客了」　5大3小超慘！隔天迪士尼也泡湯

Me Too性騷風波連環爆　蕭彤雯心疼「為什麼不爆？」：敗類特別多

孫媳婦撒嬌想吃肉粽「9旬嬤包百顆」　婆婆氣炸要她磕頭下跪道歉

NONO停演藝工作！網1點質疑「根本不痛不癢」　副業曝光了

高中職學費全免！教育部：估11.3萬人受益「採外加預算規劃」

私大補助2.5萬「高中職學費全免」　家長團體：錢不是這樣灑的

預防跳蚤找上毛孩子！ 夏日除蚤抗菌 一瓶輕鬆搞定

炎亞綸衝記者會90度鞠躬道歉　作家曝「紅鯡魚」高端操作手法

高中主任性騷擾4女學生！車內襲胸、摸下體　邀Cosplay噁心對話曝

比韓國晚兩年…《劍靈2》台灣形象官網登場　NCSOFT韓國原廠直營

虎爺出來玩！監視器連續4天錄到　桌上玩耍「清晰尾巴」網友被萌翻

消費熱門新聞

超商「6大品項買1送1」限時4天搶

GATSBY體用抗菌濕巾新包裝清涼

只有5天！超商咖啡「只要10元」爽喝

限時1天爽吃！超商冰淇淋「買1送1」

超商今天搶經典美式、拿鐵買2送1

有1元脆薯！速食店加1元多1件爽吃35天

速食店美式脆薯買1送1爽吃7天

4大超商「端午連假優惠」搶先看

美式賣場育兒神器3年來首出新品

網購618返場　iPhone購機最高回饋超過3萬元

下載BAM APP走路200萬步抽機票！

限時5天！超商美式「買1送1」來了

限時8天！超商咖啡飲品下殺買5送2

超商霜淇淋買1送1限時4天搶吃

更多熱門

相關新聞

楊丞琳升空開唱「東西突墜落觀眾席」

楊丞琳升空開唱「東西突墜落觀眾席」

楊丞琳今（18日）在台北小巨蛋開唱，也是「Like a star」台北返場最終場，她今中場唱到《可愛》、《在你懷裡的微笑》，穿上優雅的粉藍色「冰雪公主」性感禮服造型，登上三層樓高的星星小舞台演出，畫面超級唯美。

楊丞琳唱《烏梅子醬》嬌羞放閃李榮浩！

楊丞琳唱《烏梅子醬》嬌羞放閃李榮浩！

直擊／楊丞琳內褲被扯當眾尖叫！　李榮浩包廂全目睹

直擊／楊丞琳內褲被扯當眾尖叫！　李榮浩包廂全目睹

楊丞琳演唱會門票傳遭「低價拋售」入座率曝光

楊丞琳演唱會門票傳遭「低價拋售」入座率曝光

楊丞琳促成「知名女團」世紀合體！

楊丞琳促成「知名女團」世紀合體！

關鍵字：

楊丞琳小巨蛋攻蛋Simply新普利夜酵素代謝運動睡眠品質

讀者迴響

熱門新聞

快訊／炎亞綸現身記者會！遭男網紅控偷拍性愛片

黃子佼砲翻舊愛「唯一沒提到她」　網：誰惹得起

快訊／NONO婚內性侵過程曝！

NONO被爆「拖女生到市民大道殘障廁所」無套中出

炎亞綸向耀樂道歉！認了私密影片「不時折磨著我」

快訊／NONO宣布「即刻停止演藝工作」！

「為什麼去年還聯絡炎亞綸」耀樂原因全說了

快訊／網紅怒揭「遭NONO性騷女快20個」！

黃子佼爆3星醜聞！6關鍵線索被挖

NONO捲風波！前老闆吳宗憲發聲

視網膜關台也爆MeToo！女員工瞎傳「眼神暗示要上床」

快訊／抖音男網紅正面對決炎亞綸！

孟耿如「為黃子佼請辭新戲」！　製作人證實：先讓她休息

快訊／炎亞綸兩度90度鞠躬！耀樂低頭崩潰離場

快訊／炎亞綸離場崩潰痛哭　激動哭喊：絕對沒有偷拍！　

更多

最夯影音

更多
炎亞綸認了私密影片「不時折磨著我」　謝謝耀樂說出來..道歉：願陪你走過傷痛

炎亞綸認了私密影片「不時折磨著我」　謝謝耀樂說出來..道歉：願陪你走過傷痛
利菁喊話黃子佼「別牽拖別人」　嘆他太情緒化..心疼孟耿如：怎麼過得去

利菁喊話黃子佼「別牽拖別人」　嘆他太情緒化..心疼孟耿如：怎麼過得去

柴犬躺玄關迎接主人返家　眼神無靈魂：你回來囉～

柴犬躺玄關迎接主人返家　眼神無靈魂：你回來囉～

女子不願和分隊長兒分手　消防局門口噴Me too紅漆

女子不願和分隊長兒分手　消防局門口噴Me too紅漆

嘉義知名女中校車硬闖平交道　柵欄打中車身保全吹哨也沒用

嘉義知名女中校車硬闖平交道　柵欄打中車身保全吹哨也沒用

熱門快報

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

美女主播張齡予也遇過各種性騷擾，在自家飯店內幫忙，被噁問「有沒有那個？」

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

還有西堤4人餐券等你抽!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面