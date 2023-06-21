睡出好狀態！Simply新普利夜酵素EX「濃度200%加乘」打造代謝有感的好入眠體質

▲全能天后楊丞琳在台北小巨蛋演唱會上，被眼尖粉絲發現，她的狀態似乎比3年前更完美。（圖／品牌提供，下同）

消費中心／綜合報導

從可愛教主晉身到全能天后，在影歌視擁有爆棚人氣的楊丞琳，近日終於完成連續兩場在台北小巨蛋的演唱會，宣告5度攻蛋大成功。

時隔3年，楊丞琳除了有精彩絕倫的演出之外，更有眼尖的粉絲發現，她的狀態似乎比3年前更完美，絲毫沒有被「代謝愈來愈差」的問題給困擾。其實楊丞琳很早就透露，由於代言軒郁國際旗下的夜間代謝專家——Simply新普利夜酵素系列，早已養成睡前固定補充2顆「新普利超濃代謝夜酵素錠EX」的儀式感，尤其是在演唱會前高度需要集中精神跟體力的階段，就靠夜酵素為她打造良好入睡品質，才能趁著夜晚加強代謝，維持好狀態與好氣色。

看準現代人容易入睡受影響，而導致精神不濟、體力下滑，連帶影響本來應該順暢進行的身體代謝，長久下來導致的惡性循環，其實都會給身心帶來極大的負擔；Simply新普利夜酵素系列過去就曾以「促進入眠、維持良好代謝」打下超好口碑，然而收到超多使用者正面回饋的期間，品牌也不間斷地與日本實驗室合作，耗費10年研究終於推出強調更有感的「2倍速效夜代謝」，也就是目前在市面上造成搶購的爆款——Simply新普利超濃代謝夜酵素錠EX，要讓年紀漸長的小資男女重新找回過去「只是睡了一覺」身心就煥然一新的活力狀態。

號稱升級版的超濃代謝夜酵素錠EX，標榜「濃度200%加乘，睡前2顆就能得到好入眠、代謝2倍速的感受」，而能自信喊聲的最大關鍵其實就是來自成分上的調整，包括強調能幫助入睡的專利好眠成分GABA，主打能促進新陳代謝的專利LeptiCore配方以及胺基酸PLUS添加，同步嚴選無農藥栽培的222種草本植物、穀物、蔬菜、水果、豆類、海草等蔬果酵素，進一步提升分解實力，從「穩定入眠品質」、「維持代謝率」、「化解罪惡負擔」3方面出發，三管齊下打造有感的「一夜好入眠＋體內環保」體驗。

這股把握睡眠時間代謝的風氣，其實也吹到KOL圈好一陣子了。像是模特兒淋雨(Rainy)，因為工作的關係，需要隨時讓自己保持在最佳狀態，她表示，能讓她「睡好還能代謝好」的夜酵素，就是她每天必備的保健營養品，這幾年更是從基本款吃到提升200%濃度的EX升級版，讓她穩定情緒、放鬆身心的同時也能享受「不動也窈窕」的狀態。時常分享保養日常的銀飾設計師Chelsea，也曾表示自己從聖誕、跨年、過年、元宵到228連假，一路吃吃吃，又沒時間運動，真的很難維持狀態，「但還好我這段期間都靠Simply新普利夜酵素，正常吃照樣日夜代謝暴動。」日夜都固定補充酵素的她，可說是Simply新普利的超級鐵粉。平面Model兼鋼琴老師的氣質七七，也很常提醒粉絲要注意代謝下降的問題，愛運動的她平常也不忘在每天睡前來兩顆Simply新普利夜酵素EX，「增加全日的新陳代謝，不會變成貪吃鬼。」而且，「睡覺起來就滿有感！」隔天醒來滿滿活力的狀態，完全擄獲她的心。

其實，不只是需要在社群曝光的KOL或Model才需要追求均衡的身心與狀態，睡眠與代謝的重要性，與一般人的生活一樣息息相關。例如現在多吃一點東西，隔天就能感覺水腫上身或是消化不良，改變飲食或運動習慣卻發現很快就碰上撞牆期，這些有感的變化，追溯起來很有可能就是源自入睡受影響以及代謝變差的開始。

根據品牌調查，Simply新普利超濃代謝夜酵素錠EX擁有超過8成的回購率，不少使用者的心得都顯示，定期食用後「整個人變得很有精神」、「前一天睡不好，當天吃兩顆就會好睡一點」、「吃了夜酵素後每天都有排便，真的好感動」。不過就和其他保健食品一樣，睡前以2顆超濃代謝夜酵素錠EX打造良好睡眠品質的同時，不代表從此就能大吃大喝、耍廢不運動，想要重新拾回動感與活力，還是要靠自己懂得在「對的時間」吃健康的食物、做合適的運動。然而當偶爾在週末想放縱一下，無論是搬出超濃代謝夜酵素錠EX救急，或是平日選擇定期食用保養身心，就可避免負擔持續累積，安穩睡個好覺，隔天一樣身心歸零、充滿重新出發的活力。