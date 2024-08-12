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頻尿不敢喝水！35歲OL「腎功能惡化」　醫推吃1食物：3個月改善

洪永祥建議膀胱過動症和泌尿道感染患者可以多吃洋蔥。（示意圖／翻攝Pexels）

▲腎臟醫師建議膀胱過動症和泌尿道感染患者，可以多吃洋蔥。（示意圖／翻攝Pexels）

圖文／CTWANT

都說「多喝水有益身體健康」，然而一名35歲的OL卻因為患有膀胱過動症，一喝水就想上廁所，導致她不敢多喝水，進而影響腎功能。而OL在求診後，腎臟科醫師洪永祥建議她可以多吃洋蔥，以及其他五顏六色的蔬果，果然改變飲食3個月後就改善OL膀胱慢性發炎的狀況。

洪永祥近期在「健康好生活」節目中分享自己經手的個案，表示有一名35歲的OL沒有糖尿病、高血壓的困擾，但因為患有膀胱過動症，一喝水就想上廁所，導致她不敢喝太多水，結果造成泌尿道感染。

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洪永祥解釋，一般人的膀胱蓄尿約300至400毫升時開始收縮，會感到想尿尿，但膀胱過動症患者因泌尿系統老化，蓄尿量可能只達到100毫升就想尿，但如果因此不敢多喝水，腎功能會進一步惡化。

雖然OL泌尿道感染的情況在吃了抗生素後有所好轉，但頻尿的問題變得更嚴重，形成惡性循環，腎功能也因此提前老化，OL來就診時，腎功能已經變得相當差，洪永祥形容她的腎功能像是60歲的婦人一樣非常糟糕，腎絲球過濾率只有65ml／min（正常的腎絲球過濾率大約是100ml／min）。

對此，洪永祥也建議OL可以多吃洋蔥，以及其他五顏六色的蔬果。洪永祥指出，膀胱過動症和泌尿道感染患者常與身體慢性發炎有關，多吃富含花青素、茄紅素、兒茶素、植化素的蔬果，這些成分都有抗發炎作用。洪永祥也說明，洋蔥富含維生素B、C和膳食纖維，水分含量豐富，還含有硫化物、槲皮素和一些抗氧化劑，其中硫化物可以改善膀胱慢性發炎，進而提升腎功能，長期食用對腎功能有很大幫助。

最終OL在改善飲食三個月後，回診時發現腎功能從65ml／min上升到8065ml／min，且頻尿情況也改善了。

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