運動員沒拿獎牌都去哪了？網揭「這行業」：一堆前國手

▲每位運動員參加賽事都希望能奪下獎牌。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

2024巴黎奧運在昨（11）日已圓滿閉幕，各項比賽的優勝者都已出爐，雖然每位選手都希望能奪下獎牌，不過比賽有輸有贏，真正能夠登台領獎者卻寥寥無幾。就有一名網友好奇，那些沒得到獎牌運動員，未來會往哪邊發展呢？貼文一出立刻引起網友熱議。

一名網友在PTT上以「那些得不到牌的運動員，後來去哪？」為題發文，表示運動員比完賽後，民眾通常只會關注那些得牌選手。因此讓他相當好奇，其他冷門、非職業運動，或是沒有拿到任何獎牌的運動員，未來該往哪邊發展？「是退休後繼續當專技教練？去健身房當教練？還是也有不同的出路？」

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貼文一出立刻引起網友熱議，許多人紛紛表示，運動員退休後通常是往教育界發展，「運動員了，大多還是會留在相關工作啦」、「有沒有拿牌都一樣，大多退役之後就是進教育體系一條路啊」、「一堆公立高中老師都是前國手啊」、「體育老師吧」、「我記得國中小一堆體育老師都是退役國手啊」、「我爸排球國手退下來之後當高中老師，後來當到學務教務主任之類，前提是有教師證」。

也有網友表示「我當兵時候的上士是運動員退下來的」、「同學之前練棒球現在作業員」、「進入就業市場，成為各行各業的一份子」、「保全房仲」、「中醫復健師，算很頂了」。

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