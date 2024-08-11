宜蘭童玩節最後一週！有84.9萬元Suzuki Jimny等好康大獎

▲2024宜蘭國際童玩藝術節將閉幕，最後一週好康滿滿，可抽84.9萬元Suzuki Jimny等大獎。（圖／宜縣府提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

2024宜蘭國際童玩藝術節將於8月18日閉幕，最後一週的活動精彩可期，只要購票或申辦童玩護照，就有機會把市價84.9萬元的Suzuki Jimny汽車開回家。其他獎項包括iPhone、iPad、縣內五星級飯店住宿券、餐券、電動牙刷、3D人臉辨識智能電子鎖、智慧廚餘機、美膚機、洗臉機等，總價超過200萬元。民眾只需上網登錄即可參加抽獎。

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今（2024）年的宜蘭童玩節以「童玩的多重宇宙」為主題，推出了許多創新遊戲，如飆速水晶滑道、彩虹水滑道、飛碟水上木馬、驚奇蟲洞、童心水世界等戲水設施，以及空中遊戲如飛越銀河、星際擺盪、星幻歷險等，受到大小朋友的熱烈歡迎。

最後一週的表演節目也相當豐富，包括來自荷蘭的CLOSE-ACT高蹺劇場、菲律賓、比利時、法國、日本、蒙古、秘魯等國家的民俗團隊，以及世界冠軍雜耍團隊新象創作劇團的扯鈴結合雜耍的跨界演出。

原訂7月26日的「寵物似顏繪」主題日活動，因颱風而延期至8月14日下午1點30分至4點30分舉行，將邀請插畫家為寵物和主人當場作畫，每小時6組、共計18組，寵物和主人一同入畫留下美好的一刻。

詳細活動資訊，請上2024宜蘭國際童玩藝術節官網或臉書查詢。