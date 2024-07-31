　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

刺激消費！台中名店節登場　頭獎爽抽iPhone 15 Pro

▲刺激消費！台中名店節登場　頭獎爽抽iPhone 15 Pro。（圖／記者游瓊華攝）

▲台中名店節即日起登場，為吸引消費者購物，眾家業者推出頭獎抽iPhone 15 Pro活動。（圖／記者游瓊華攝）

記者游瓊華／台中報導

由中部各家連鎖品牌業者齊辦的「2024台中名店節」即日起登場，活動主委黃琳恩表示，今年首度採用數位科技聯合促銷，消費者自即日起至8月31日活動期間，參與台中名店節的各店家購物滿額，即可線上抽獎，有機會抽中頭獎iPhone 15 Pro、二獎MacBook Air等好禮。

台中名店協會會長紀國琛表示表示，名店協會於2003年由上品寢具董事長黃賀明與各行各業好友共同創立，目前總會員數有45家，這次參加抽獎活動的店家包括魚中魚寵物水族館、桃源戶外、四季百貨、大巨人鐵板燒餐廳、LN精品皮件、三橋食品、永信藥品、宸來洋酒企業、潮港城國際美食館、裕芳食品、中港佳音樂器、金佑工業、傳啟資訊、劉喜律師事務所等會員。

今年活動獎品豐富，幾乎所有蘋果系列產品都有，包括頭獎iPhone 15 Pro 128 GB 智慧型手機，二獎是13吋MacBook Air、三獎是11吋iPad Air 128GB、肆獎Dyson吹風機、五獎Apple Watch、六獎是第三代AirPods搭配Lightning耳機。

► 899元獨享9家聯名鳳梨酥，從北三萩茶會到南吳寶春的人氣名店，美味免排隊！立即搶購，幸福不錯過 ☛

ET快訊
夏克立「抱睡」女傭　怒喊：帳號被盜
快訊／熱血球迷最大團　從台灣飛巴黎力挺戴資穎、謝淑薇
Joeman拍片談大麻風暴　崩潰喊：我完蛋了
罵夏克立「狗」！女藝人賠8萬換撤告...出庭前又PO文
獨／盜客戶430萬！女銀行員「被離婚改跑外送」　還錢要花66
女子飛靶劉宛渝、林怡君無緣決賽　最大團射擊已5人出局
高雄15調查官涉集體詐財　調查局回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

外面買不到！主播開箱「法朋香檸鳳梨酥」　滿嘴清香咬得到水果粒

刺激消費！台中名店節登場　頭獎爽抽iPhone 15 Pro

瘋搶峮峮同款絢色內著！瑪登瑪朵「QQ雲內衣」輕盈透氣零壓力、天天釋放多巴胺

全聯3千款商品全年最低價！百項買1送1　賣場中元節優惠開跑

夏季人氣消暑飲品「泰式奶茶」橘紅色怎麼來？

必勝客X魔物獵人聯名「1公尺狩獵派對盒」開賣！還送限定大禮包

【廣編】台灣之光MON CARBONE　全球最輕碳纖維行李箱

【廣編】中元普渡買可樂果　夢幻日本環球影城VIP私人行程等你抽

醣醋醬挨轟「走味了」！麥當勞親解釋原因：產品採多元採購

跟著蔬菜專家飲食「+1好習罐」　輕鬆吃出健康美味

蹦闆認「身上名牌裝是假貨」　道歉解釋是「老婆買的禮物」

荷蘭泳將卡明哈奧運爆紅　肉色泳褲「有穿就像沒穿」

阿伯電影前5分鐘買飲料！　不滿要等30分鐘罵哭店員

北斗惡火3亡！雙拼透天隔32間房　建設處將開罰：屋主未提出申請

打開垃圾桶竟有浣熊！　桶太高爬不出去超無助

王齊麟奧運賽前突求婚！　同框女友閃瞎：妳願意嗎

Jasper搭肩陳小春：他是我兄弟　父子被應采兒親「全都往後閃XD」

Melody公開「給女兒的信」：適時放手　曝教育觀「從不跟孩子抱怨付出多少」！

被對手踩腳竟變誤判讀秒！　拳擊甜心黃筱雯無緣8強落淚

柔道女王連珍羚無緣奧運8強　謝大家支持：我1人走不到這

外面買不到！主播開箱「法朋香檸鳳梨酥」　滿嘴清香咬得到水果粒

刺激消費！台中名店節登場　頭獎爽抽iPhone 15 Pro

瘋搶峮峮同款絢色內著！瑪登瑪朵「QQ雲內衣」輕盈透氣零壓力、天天釋放多巴胺

全聯3千款商品全年最低價！百項買1送1　賣場中元節優惠開跑

夏季人氣消暑飲品「泰式奶茶」橘紅色怎麼來？

必勝客X魔物獵人聯名「1公尺狩獵派對盒」開賣！還送限定大禮包

【廣編】台灣之光MON CARBONE　全球最輕碳纖維行李箱

【廣編】中元普渡買可樂果　夢幻日本環球影城VIP私人行程等你抽

醣醋醬挨轟「走味了」！麥當勞親解釋原因：產品採多元採購

跟著蔬菜專家飲食「+1好習罐」　輕鬆吃出健康美味

市場轉淡　航空貨運美國線運價今日下修14%　

純AI月配ETF問世！00952連結台積電、鴻海　8／16開募

罔腰不認盜刷信用卡！「甩監視器畫面」回嗆　鳳梨傻眼：衝X小？

首次踏上奧運舞台直喊爽！甘家葳下一步力拚名古屋亞運

75歲騎士停紅燈挨撞！人車倒地說不出話　汽車駕駛喊：A柱釀禍

雲豹能源價差107.2元「累計跌幅28.03%」！被列入11檔注意股

客家小炒中區初賽南投開賽　台中、金門餐廳奪冠獲全國賽代表權

童子賢化身「能源傳道士」！用電3大重點　估2030年再增200億度

快訊／從台灣飛來巴黎力挺戴資穎、謝淑薇　熱血球迷最大團吸睛

妹子飛日本3度被攔下！安檢「脫到剩內衣」傻問：我長得很可疑？

泰國3A級金枕頭榴槤 買2送2 肉多厚實籽又小

消費熱門新聞

酷洛米粉絲必收！40款周邊集點換

余祥銓「狠摔柔柔」糗坦言：真的扛不動

醣醋醬挨轟走味了！麥當勞解釋原因

麥當勞「6大優惠券」本周開吃！

超商也買得到現烤比薩！7-11合作必勝客限量賣

全家開出千萬發票！8間幸運門市一次看

7-11開出千萬發票、14位百萬富翁

必勝客聯名「1公尺狩獵派對盒」開賣

《網路溫度計DailyView》票選最強父親節禮物！

3大速食店應援奧運限定餐一次看

6大速食店「限時優惠」懶人包！

買再送冰塊杯！最道地韓國國民飲料就在萊爾富

全聯3千款商品全年最低價、百件買1送1

父親節就靠「4大實用好物」擄獲老爸老公的心

更多熱門

相關新聞

保全搭訕國中妹　視聽室兩度激戰下場曝

保全搭訕國中妹　視聽室兩度激戰下場曝

台中一名國中少女下樓取信時，遭社區夜間保全搭訕認識，在同意下讓保全摸胸猥褻。而後少女不時到管理室找保全聊天，為了怕其他住戶撞見兩人獨處，少女每次都聽指示躲在桌下進行口愛、指交，保全更意猶未盡，2度要少女到視聽室激戰。全案曝光後，台中地院依保全犯1個對於14歲以上、未滿16歲之女子為猥褻罪，處4月徒刑，可易科罰金12萬元。另犯3個對於14歲以上未滿16歲之女子為性交罪，合併處1年8月徒刑，可上訴。

花蓮漁港大草皮父親節活動　有抽獎及小禮物

花蓮漁港大草皮父親節活動　有抽獎及小禮物

14天內短天期TPASS 2.0年底前推出　李孟諺：3縣市有意願

14天內短天期TPASS 2.0年底前推出　李孟諺：3縣市有意願

賣過期肉EMPEROR高調復業　衛生局怒了

賣過期肉EMPEROR高調復業　衛生局怒了

盧秀燕訪美奔波2趟！坦言累但值得　是否接黨魁回應了

盧秀燕訪美奔波2趟！坦言累但值得　是否接黨魁回應了

關鍵字：

台中名店節抽獎iPhone

讀者迴響

熱門新聞

鬼門快開了「5姓氏」當心！　陰帝普渡三公發出警告

北車「2捷運入口」淪活春宮戰場！　街友揭洩欲秘密基地

JK羅琳發文狙擊「中華隊奧運國手」

夏克立「在床上激情撕裂」私約女移工！性暗示對話曝

即／台南「碰一聲」接著地震　在地人嚇傻

即／民眾黨發言人林子宇碧潭落水

直擊Hebe、短髮女私約外出！

中國球王「奪冠球拍」被攝影師踩斷…當場惱羞

即／凱米襲台前爬南二段失聯10天　3登山客已罹難

31歲男「65cm活鰻塞肛門」！洞口還挖出檸檬

月收入剩1500 法拉利姐老家將被拆痛哭

即／創意私房今結案！全台搜捕116人工程師最多

吳宗憲小女兒脫了！

台北超商寶可夢機台大撤場

快訊／黃牛掰了！劉德華演唱會確定「採實名抽選制」

更多

最夯影音

更多

蹦闆認「身上名牌裝是假貨」　道歉解釋是「老婆買的禮物」

荷蘭泳將卡明哈奧運爆紅　肉色泳褲「有穿就像沒穿」

阿伯電影前5分鐘買飲料！　不滿要等30分鐘罵哭店員

北斗惡火3亡！雙拼透天隔32間房　建設處將開罰：屋主未提出申請

打開垃圾桶竟有浣熊！　桶太高爬不出去超無助

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

早餐這樣吃遠離肥胖

早餐這樣吃遠離肥胖

「文里補習班」開課！「蔬菜米紙蛋餅」讓家中兒童營養從早餐開始，輕鬆方便無負擔！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面