刺激消費！台中名店節登場　頭獎爽抽iPhone 15 Pro

▲台中名店節即日起登場，為吸引消費者購物，眾家業者推出頭獎抽iPhone 15 Pro活動。（圖／記者游瓊華攝）



記者游瓊華／台中報導

由中部各家連鎖品牌業者齊辦的「2024台中名店節」即日起登場，活動主委黃琳恩表示，今年首度採用數位科技聯合促銷，消費者自即日起至8月31日活動期間，參與台中名店節的各店家購物滿額，即可線上抽獎，有機會抽中頭獎iPhone 15 Pro、二獎MacBook Air等好禮。

台中名店協會會長紀國琛表示表示，名店協會於2003年由上品寢具董事長黃賀明與各行各業好友共同創立，目前總會員數有45家，這次參加抽獎活動的店家包括魚中魚寵物水族館、桃源戶外、四季百貨、大巨人鐵板燒餐廳、LN精品皮件、三橋食品、永信藥品、宸來洋酒企業、潮港城國際美食館、裕芳食品、中港佳音樂器、金佑工業、傳啟資訊、劉喜律師事務所等會員。

今年活動獎品豐富，幾乎所有蘋果系列產品都有，包括頭獎iPhone 15 Pro 128 GB 智慧型手機，二獎是13吋MacBook Air、三獎是11吋iPad Air 128GB、肆獎Dyson吹風機、五獎Apple Watch、六獎是第三代AirPods搭配Lightning耳機。