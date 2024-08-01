「6月住台東抽萬元旅遊金」結果出爐　10人獲6萬6千元頭獎

▲「6月住臺東抽萬元旅遊金」結果出爐。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

臺東縣政府為振興臺東觀光，推出「6月住臺東抽萬元旅遊金」抽獎活動，原定於7月25日進行抽獎，因凱米颱風來襲影響，順延於1日在臺東縣政府會議室舉行，並由律師全程見證，各獎項以電腦隨機方式抽出幸運得主，恭喜陳姓民眾等10人抽到6萬6千元旅遊獎勵金及所有得獎者，臺東縣政府表示，這次活動創造逾5000萬經濟金流，為地方觀光產業注入另一股活水。

縣府交觀處長卜敏正表示，此次「6月住臺東抽萬元旅遊金」活動吸引了來自全台臺各地近萬人的遊客熱烈參與，其中以南部地區旅客38.8%為最大宗；另外在住宿方面，共有1921人入住臺東旅宿2天以上之天數，其中最高紀錄為新竹陳姓遊客連住28天，體現了臺東的長住吸引力。

交觀處說明，活動總共抽出總價值約500萬的旅遊獎勵金及豐富獎品，包括頭獎6萬6千元的旅遊獎勵金（10名）、二獎6千6百元的旅遊獎勵金（600名）、三獎臺東永續旅宿住宿券（32張）、四獎「2024臺灣國際熱氣球嘉年華」繫留體驗（20組）、特別獎熱氣球自由飛（6組）及加碼「臺東-綠島」來回船票（30張）；這次活動參加人次約近1萬人，依交通部觀光署大數據分析2天1夜旅遊台東費用約5000元，合計實質增加觀光旅遊產業逾5000萬經濟收入。

活動中獎名單將公布於「2024台東獎勵旅遊及度假會議活動網站」(https://www.tttravel.org/)，並同步發布於「台東就醬玩FB粉絲專頁」(https://www.facebook.com/taitung.tourism/)，歡迎上網查詢，如對領獎有任何問題，請於上班時間聯繫「6月住台東抽萬元旅遊金」活動小組（電話：089-326886/0965-571582李先生或莊小姐）