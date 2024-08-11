普濟燈會400顆燈籠點亮希望　台日攜手共度天災

▲全國知名的「台南普濟燈會」，參與「《台南400+》民間參與計劃」，於7月27日至8月25日期間，再度邁出國門，前進日本仙台。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

全國知名的「台南普濟燈會」，舉辦迄今已12年，累計百萬人次參觀，成為國人春節期間造訪台南必玩必拍的景點之一，也獲媒體票選為台灣十大燈會之一，2024年正逢台南四百，普濟燈會參與「《台南400+》民間參與計劃」，於7月27日至8月25日期間，再度邁出國門，前進日本仙台。

這些燈籠來到曾是3.11東日本大地震海嘯重災區的藤塚地區，在仙台Aquaignis商場展出原汁原味的普濟燈會，現場更以微小但充滿希望的400顆燈籠，點亮台南與仙台共同在經歷過往的歷史之際，亦能攜手展望未來。

仙台Aquaignis商場專務取締役深松小姐，致詞時表示，歡迎來自台南的普濟文史協會帶來這麼多花燈與精彩的演出。接著，台南市政府文化局主任秘書黃宏文也代表文化局跟大家問候。「感謝普濟文史協會參與台南400年400+計畫，幫我們把台南帶到了仙台，延續過去台南與仙台的密切交流與友誼，也要感謝Aquaignis 商場的支持，協助提供了這麼有意義的場地。Aquaignis 象徵了311海嘯後再次燃燒起來的希望與熱情，跟普濟文史協會一直在以當代的手法振興在地傳統文化的目標完全一致。

台南市長黃偉哲表示，不論是地震、海嘯或過去幾年的新冠疫情，都不斷地提醒人們應重視與大自然環境的和諧共處。例如台南白河關子嶺的著名景點「水火同源」，象徵著兩個重要的力量的融合共存，兩股力量失去平衡，則福也可能變成禍！在台南400的今年，台南市政府希望透過持續的公私協力精神，實踐一起台南、世界交陪的核心價值，提醒大家以新的元素回應舊的歷史，透過永續循環，開展當代，面對未來！

然後，好戲開場，蘇俊穎一開始用介紹台灣傳統布袋戲的方式，透過一尊百年老戲偶讓大家了解布袋戲操作技巧，然後再介紹電視金光布袋戲偶，讓戲偶進入人群之中引起大家的興趣，然後開始結合仙台主題，男主角化身為仙台桑，與台南大俠合作，抵抗惡魔黨入侵仙台。逗趣的情節搭配適時的翻譯，讓現場不時響起參觀民眾熱情的掌聲，以精彩的演出獲得仙台民眾的讚賞。演出結束後，還有布袋戲跟觀眾的互動交流。可以跟布袋戲有合照，體驗操偶，還有有獎徵答，讓得獎的民眾獲得布袋戲偶。