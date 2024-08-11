　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

普濟燈會400顆燈籠點亮希望　台日攜手共度天災

▲全國知名的「台南普濟燈會」，參與「《台南400+》民間參與計劃」，於7月27日至8月25日期間，再度邁出國門，前進日本仙台。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲全國知名的「台南普濟燈會」，參與「《台南400+》民間參與計劃」，於7月27日至8月25日期間，再度邁出國門，前進日本仙台。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

全國知名的「台南普濟燈會」，舉辦迄今已12年，累計百萬人次參觀，成為國人春節期間造訪台南必玩必拍的景點之一，也獲媒體票選為台灣十大燈會之一，2024年正逢台南四百，普濟燈會參與「《台南400+》民間參與計劃」，於7月27日至8月25日期間，再度邁出國門，前進日本仙台。

▲全國知名的「台南普濟燈會」，參與「《台南400+》民間參與計劃」，於7月27日至8月25日期間，再度邁出國門，前進日本仙台。（圖／記者林東良翻攝，下同）

這些燈籠來到曾是3.11東日本大地震海嘯重災區的藤塚地區，在仙台Aquaignis商場展出原汁原味的普濟燈會，現場更以微小但充滿希望的400顆燈籠，點亮台南與仙台共同在經歷過往的歷史之際，亦能攜手展望未來。

▲全國知名的「台南普濟燈會」，參與「《台南400+》民間參與計劃」，於7月27日至8月25日期間，再度邁出國門，前進日本仙台。（圖／記者林東良翻攝，下同）

仙台Aquaignis商場專務取締役深松小姐，致詞時表示，歡迎來自台南的普濟文史協會帶來這麼多花燈與精彩的演出。接著，台南市政府文化局主任秘書黃宏文也代表文化局跟大家問候。「感謝普濟文史協會參與台南400年400+計畫，幫我們把台南帶到了仙台，延續過去台南與仙台的密切交流與友誼，也要感謝Aquaignis 商場的支持，協助提供了這麼有意義的場地。Aquaignis 象徵了311海嘯後再次燃燒起來的希望與熱情，跟普濟文史協會一直在以當代的手法振興在地傳統文化的目標完全一致。

▲全國知名的「台南普濟燈會」，參與「《台南400+》民間參與計劃」，於7月27日至8月25日期間，再度邁出國門，前進日本仙台。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲全國知名的「台南普濟燈會」，參與「《台南400+》民間參與計劃」，於7月27日至8月25日期間，再度邁出國門，前進日本仙台。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南市長黃偉哲表示，不論是地震、海嘯或過去幾年的新冠疫情，都不斷地提醒人們應重視與大自然環境的和諧共處。例如台南白河關子嶺的著名景點「水火同源」，象徵著兩個重要的力量的融合共存，兩股力量失去平衡，則福也可能變成禍！在台南400的今年，台南市政府希望透過持續的公私協力精神，實踐一起台南、世界交陪的核心價值，提醒大家以新的元素回應舊的歷史，透過永續循環，開展當代，面對未來！

▲全國知名的「台南普濟燈會」，參與「《台南400+》民間參與計劃」，於7月27日至8月25日期間，再度邁出國門，前進日本仙台。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲全國知名的「台南普濟燈會」，參與「《台南400+》民間參與計劃」，於7月27日至8月25日期間，再度邁出國門，前進日本仙台。（圖／記者林東良翻攝，下同）

然後，好戲開場，蘇俊穎一開始用介紹台灣傳統布袋戲的方式，透過一尊百年老戲偶讓大家了解布袋戲操作技巧，然後再介紹電視金光布袋戲偶，讓戲偶進入人群之中引起大家的興趣，然後開始結合仙台主題，男主角化身為仙台桑，與台南大俠合作，抵抗惡魔黨入侵仙台。逗趣的情節搭配適時的翻譯，讓現場不時響起參觀民眾熱情的掌聲，以精彩的演出獲得仙台民眾的讚賞。演出結束後，還有布袋戲跟觀眾的互動交流。可以跟布袋戲有合照，體驗操偶，還有有獎徵答，讓得獎的民眾獲得布袋戲偶。

▲全國知名的「台南普濟燈會」，參與「《台南400+》民間參與計劃」，於7月27日至8月25日期間，再度邁出國門，前進日本仙台。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲全國知名的「台南普濟燈會」，參與「《台南400+》民間參與計劃」，於7月27日至8月25日期間，再度邁出國門，前進日本仙台。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲全國知名的「台南普濟燈會」，參與「《台南400+》民間參與計劃」，於7月27日至8月25日期間，再度邁出國門，前進日本仙台。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲全國知名的「台南普濟燈會」，參與「《台南400+》民間參與計劃」，於7月27日至8月25日期間，再度邁出國門，前進日本仙台。（圖／記者林東良翻攝，下同）

●為選手加油，發揮預測金牌超能力，抽GoPro、Switch Lite ►

●金牌知識挑戰王，發掘你的運動魂，測試一下你的知識值有多少►

ET快訊
快訊／清查賬目完畢？柯文哲陷政治獻金疑雲　明下午開記者會釋疑
孫振比賽融入「UUUU手指舞」萬人熱議！　本尊：有人看懂好感
謝謝黃筱雯！林郁婷教練感動「淘汰後留巴黎陪練」：金牌是一起的
新竹名店遭爆「蟑螂老鼠充斥」　業者曝對話反擊：告到底
快訊／16縣市大雨特報！　防雷擊強風
奪金太興奮！烏茲別克教練「心臟驟停」　CPR搶救
林郁婷領獎「唱青天白日滿地紅」　網曝真實歌詞：奧運是播會歌

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台南學甲濕地保育輕旅行活動　親子熱情參與「愛上學甲濕地」

挖掘潛力亮點！縱谷觀光圈品牌改造召募中　獲選最高補助15萬

台南虎爸當街將小孩拉下機車丟路邊　警通報兒少保護

男欲搭火車返台南　路況不熟迷路...潮州警伸援手

東部鼬獾狂犬病陽性北界在花蓮　鼓勵送驗「死亡鼬獾」贈獎金

普濟燈會400顆燈籠點亮希望　台日攜手共度天災

體驗手作療癒　墾森暑期班讓你成為「植家家長」

台南做工行善團助弱勢建家園完成第266戶　獨居老人溫馨入住感恩

玉醫萬寧農場耕作有機米！遠銷西部知名賣場　有小包裝可訂購

學童在家垃圾不分類？屏東縣環保局走進幼兒園宣導

風田嗆「我有天然的臉你有嗎」　林襄失控：我有200萬的臉你有嗎XD

張肇元跑一壘改判妨礙　洪總嘆：失去棒球味道

「現象」英文怎麼拼？　學生靠諧音輕鬆背起來

李多慧自爆「我台灣有男朋友！」　芷霖：我男友有偷吃！..她沒有生氣了XD

狗狗獨自在家狂啃行動電源　電池爆炸！2狗1貓驚險逃命

炎亞綸七夕認愛「願意全給出去的人」　穩交3年..曝另一半身分「半個圈內人」

#林昀儒 返國球迷瘋狂接機 直言本屆奧運表現退步了

吳鳳遭攻擊「滾回土耳其」拍片澄清！　用母語「聲援林郁婷」：她是女生

陸2歲女童自發練體操　輕鬆「懸吊 360度翻轉」

虎斑貓剛收編一周超自在　大方躺沙發上舔腳媽笑翻

台南學甲濕地保育輕旅行活動　親子熱情參與「愛上學甲濕地」

挖掘潛力亮點！縱谷觀光圈品牌改造召募中　獲選最高補助15萬

台南虎爸當街將小孩拉下機車丟路邊　警通報兒少保護

男欲搭火車返台南　路況不熟迷路...潮州警伸援手

東部鼬獾狂犬病陽性北界在花蓮　鼓勵送驗「死亡鼬獾」贈獎金

普濟燈會400顆燈籠點亮希望　台日攜手共度天災

體驗手作療癒　墾森暑期班讓你成為「植家家長」

台南做工行善團助弱勢建家園完成第266戶　獨居老人溫馨入住感恩

玉醫萬寧農場耕作有機米！遠銷西部知名賣場　有小包裝可訂購

學童在家垃圾不分類？屏東縣環保局走進幼兒園宣導

陸女愛美甲感染HPV　指甲縫長出「病毒疣」

林郁婷「國小嬰兒肥圓臉」照曝光！網笑虧：誰發的？拳頭正在路上

保護林郁婷「必須提告IBA、JK羅琳」！歐陽靖氣喊：這事不能算了

獨／萬事找峰哥！高雄都市傳說人物　凱米風災萬人臉書敲碗他

林郁婷「用拳頭粉碎謠言」！　鍾瑶吐44字內心話致謝：成為我的榜樣

屍塊遍地！加薩學校被轟炸至少93死　以軍稱藏匿哈瑪斯

江承諺感冒仍壓制兄弟洪總讚平穩　郭阜林熟悉鄭凱文開心轉隊首轟

快訊／清查賬目完畢？柯文哲陷政治獻金疑雲　明下午開記者會釋疑

羅時豐78萬YT頻道真的清空了！　頻道更名「5字曝新動向」

日航宣布取消78航班！颱風瑪莉亞襲日　岩手10萬人「全員避難」

餐車妹蹲餵大白熊「又大又白33秒」！網看3小時傻眼：狗在哪？

地方熱門新聞

南警瓦解隱密販毒網絡逮10人送辦

七夕佳節重返懷舊露天電影院限量冰品免費換！

基隆七夕360秒高空煙火秀　KEELUNG地標點亮夜空

跨世代青銀共樂　新北社區結合大學闖關健走

中台世界博物館攜手合庫發行認同卡

景福宮「做十六」成年禮　期學子適性發展

桃園「原島．原生」市集　8/10-11登場

全球首座　靈鷲山「心和平號」禪修巴士首航

16歲正青春藝術節8/10、11築夢市集X戲劇

貴文宮伎樂齋天供佛　逢七夕為主神慶情人節

重視弱勢兒少品格教育　三重社福中心辦暑期營隊

基隆法國公墓中元普度　邱佩琳：展現跨文化敬意

百年神像上油漆　豐原慈濟宮挨轟

合歡山武嶺「炊煮火鍋」　太管處：依法裁罰

更多熱門

相關新聞

日本北海道安平町及川秀一郎町長率團參訪台南安平

日本北海道安平町及川秀一郎町長率團參訪台南安平

日本北海道安平町及台南市安平區之間跨海相隔3000公里卻共享「安平」之名，兩區町在2018至2019年間曾透過兩地小學間的交流而相識結緣，並於2023年4月簽訂友好交流協定，約定雙方間在教育、觀光及產業的交流互動。

「台日交流高峰會」一日城市參訪台南讓外賓滿載而歸

「台日交流高峰會」一日城市參訪台南讓外賓滿載而歸

第10屆台日交流高峰會台南盛大登場

第10屆台日交流高峰會台南盛大登場

陸抗議台日海巡救難聯訓　管碧玲：人道救難不應政治干擾

陸抗議台日海巡救難聯訓　管碧玲：人道救難不應政治干擾

第10屆台日交流高峰會in台南府會為國際城市外交盡心力

第10屆台日交流高峰會in台南府會為國際城市外交盡心力

關鍵字：

普濟燈會燈籠點亮希望台日

讀者迴響

熱門新聞

羅時豐姪子深夜哭了！合作9店家聯合發聲

恐三颱共舞！　最新預測曝

狂賀林郁婷奪金！咖啡、冰品買1送1　四大超商優惠懶人包

波蘭對手：IG諷刺貼文不是我發的

巴黎奧運體操「沒看到瑞莎培育的選手？」　本尊回應

前球后惡劣攻擊林郁婷　網友罵爆

「台灣拳后」林郁婷勇奪巴黎奧運金牌

林郁婷與戴資穎是「炫腹」好友

國旗歌一播林郁婷哭了　台人也哭爆

恐雙颱共舞！　「山神」可能生成最新路徑曝

羅時豐突翻臉拆夥YT團隊！　姪子1大動作「正式除名姑丈」

土耳其拳手和解林郁婷！　曾比「X」如今主動上前擁抱

58歲美魔女「幾近全裸」拍大尺度寫真！　直逼走光邊緣

不理「1變化」！他大腸癌第4期　醫示警4食物少吃

600萬卡友注意！刷YouTube現金回饋沒了　台新銀10月起全砍

更多

最夯影音

更多

風田嗆「我有天然的臉你有嗎」　林襄失控：我有200萬的臉你有嗎XD

張肇元跑一壘改判妨礙　洪總嘆：失去棒球味道

「現象」英文怎麼拼？　學生靠諧音輕鬆背起來

李多慧自爆「我台灣有男朋友！」　芷霖：我男友有偷吃！..她沒有生氣了XD

狗狗獨自在家狂啃行動電源　電池爆炸！2狗1貓驚險逃命

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

吃對料理幫你趕走疲憊

吃對料理幫你趕走疲憊

「文里補習班」開課啦！用「日式蛋沙拉三明治」吃出滿滿活力，夏天不打盹！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面