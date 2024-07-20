陸抗議台日海巡救難聯訓　管碧玲：人道救難不應政治干擾

▲海巡署巡護九號船。（圖／翻拍自海巡署網站）

政治中心／台北報導

台日海巡日前在日本境內海域舉行救難聯合訓練，遭中國反對表達不滿，要求日方不應干擾兩岸及中日關係。海委會主委管碧玲20日指出，海上救生救難是人道，在相連的海域上，海巡署與周邊國家的國際合作，精進搜救能力有其必要，不應該被阻斷干擾。

管碧玲今天在臉書發文強調，海上救生救難是人道，國際合作有其必要。台日海域相連，跨國救生救難的任務能順利聯合演練，目的是為了保護不分國籍人們海上安全，應超越政治，以人道主義的觀點視之。

管碧玲認為，台日建立海上救生救難合作關係非常重要，舉例而言，今年5月8日蘇澳籍「大昇益」漁船，在蘇澳東北方175浬(日本宮古島東北14浬)處失去動力，就是聯合救援的案例。

她指出，當時海巡署獲報後立即派遣萬里艦前往處置，因「大」船持續往日本岸際（宮古島）方向漂流，秉持著「時間即性命、速度即希望」的原則，海巡署勤指中心循外交管道與日方建立聯繫。

日方經評估海流、風向等環境因素後，研判恐有擱淺之虞須及時處置，基於安全考量，日本海上保安廳先行派遣巡視船先行與「大」船會合，並將「大」船拖帶至安全水域轉交我方，在雙方約定點在距蘇澳港東北170浬處，平安交由宜蘭縣漁業巡護救難船「宜安6號」接手拖帶返台，萬里艦則全程在旁伴航戒護，護送該船平安返抵蘇澳港。

面對中國的抗議動作，管碧玲強調，「我們尋求與周邊國家合作，精進搜救能力，不應該被阻斷干擾」，海巡署必須持續努力，完善國際搜救合作網絡，全面提升海上災防專業救護能力。

▲6月21日巡護九號遠航任務啟航前，管碧玲視導慰勞。（圖／翻攝自Facebook／管碧玲）