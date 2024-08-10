台日異地同名交流！ 日本北海道安平町及川秀一郎町長率團參訪台南安平

▲日本安平町日台友好議員聯盟訪台，2024年8月9日至10日，由町長及川秀一郎率團前來安平區參訪。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

日本北海道安平町及台南市安平區之間跨海相隔3000公里卻共享「安平」之名，兩區町在2018至2019年間曾透過兩地小學間的交流而相識結緣，並於2023年4月簽訂友好交流協定，約定雙方間在教育、觀光及產業的交流互動。

2023年安平町日台友好議員聯盟訪台，拜訪區長並就雙方交流一事進行溝通，後於2024年8月9日至10日，由町長及川秀一郎率團前來安平區參訪。





安平區公所特別為日本貴賓安排參訪行程，9搭乘安平運河遊船，飽覽安平歷史氣息及港灣景觀，並享用安平著名的海鮮台菜料理。隔日10日參訪安平區重要民俗活動：安平開台天后宮「做16歲」成年禮及周邊文化資產走讀，穿越安平府城400年記憶，體驗傳統古禮，並品嘗安平著名特色小吃。



雙方於餐敘及觀禮期間交換伴手禮，安平區由台南市政府民政局長姜淋煌及安平區長蕭泰華代表，贈與日本貴賓安平在地特色守護獸：劍獅造型的交趾陶壁掛及造型方巾；及文化局古蹟限定商品「台南400典藏果酥禮盒」，外盒包裝繪有台博館典藏「大員熱蘭遮城與市鎮圖」，在這慶祝台南400特殊的一年中別具意義。

日方則由及川秀一郎町長代表，贈與我方安平町本地釀造，用北海道產酒造好米「彗星」及乾淨水源釀造的純米大吟釀；彷彿能夠品嘗到安平町特色景觀一望無際的油菜花田香氣，油菜花蜜製作成的蜂蜜蛋糕；及展現安平町百年鐵道文化資產，日本國鐵D51型蒸汽列車造型的餅乾禮盒。





安平區長蕭泰華表示，此次參訪是繼雙方去年簽訂友好交流協定後的首次正式交流，對安平來說意義非凡，也是台日友好精神的實踐。雙方在本次交流中增進彼此了解，加深互動情感，並展示台南安平的熱情與活力，也希望未來能有機會造訪北海道安平町，增進彼此雙方的瞭解。





安平町長及川秀一郎表示，此次參訪除了前來為「台南400」祝福慶賀之外，也是雙方對於友好交流協定承諾的實踐。此次參訪感謝安平區公所的招待，一覽安平運河風光並享用安平在地美食。尤其參訪安平「做16歲」的傳統古禮，對其中孩子為感謝父母奉茶的環節印象深刻並深受啟發。安平町也有在地的成年禮儀式，希望回去後在相關活動辦理中能夠融入這項日本文化中較為少見的孝道精神。





台南市長黃偉哲表示，今年第10屆剛在上個月落幕的台日交流高峰會也是在安平福爾摩沙酒店舉辦，日本共有20個都道府縣議會、27個市町村議會、3個地方政府及18個民間友台團體參與，打破上次在台灣舉辦高峰會紀錄。此次參訪作為台日地方交流活動的一環，體現台南的友好及熱情，相信未來在各地主辦單位的努力下，能夠持續交流，深化雙方合作及友好關係，一起迎接下一個400年。