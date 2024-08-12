恐三颱共舞！　「安比」最快明生成

▲目前西北太平洋很熱鬧，有瑪莉亞颱風、山神颱風以及低氣壓91W。（圖／CIMSS）



記者陳俊宏／台北報導

可能三颱共舞！氣象專家林得恩表示，91W將是完成三颱共舞的最後1張拼圖，最快周二、周三也會跟著成颱，有趣的是，也是個「哈日族」。根據國際命名，若成颱，將是今年第7號颱風「安比」（Ampil，柬埔寨提供，指酸豆）。

林得恩在「林老師氣象站」臉書指出，旅日太夯！目前在西北太平洋海域上，前後有「瑪莉亞颱風」及「山神颱風」，雖然都是朝日本前進，但颱風個性卻渾然有異。

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林得恩說，瑪莉亞颱風上到這麼高緯度（北緯38度），以及垂直風切這麼大的海域，依然挺住腰桿，咬緊牙根，仍以颱風之姿，繼續向前邁進。

▼91W也朝日本前進。（圖／翻攝「林老師氣象站」臉書）



林得恩提到，周日晚才生成的山神颱風，就大大不一樣了，環境的試煉，生存的挑戰，堅持下去的求生慾望很低，最快可能在周二晚，就會死在前往日本的途中。

林得恩表示，91W將是完成三颱共舞的最後1張拼圖，最快周二、周三也會跟著成颱，有趣的是，也是個哈日族，前進目標也是朝向東瀛。

中央氣象署指出，第5號輕度颱風瑪莉亞朝日本本州東北地方移動，對台灣天氣沒有直接影響；輕颱山神未來可能朝日本方向移動，對台灣天氣並沒有直接影響。

▼雙颱對台灣無直接影響。（圖／氣象署）



氣象署預報，今天台灣附近為西南風環境，清晨至上午因西南風與陸風輻合，中南部有局部短暫陣雨或雷雨，午後熱對流作用，西半部、花東及各地山區有局部短暫雷陣雨，各地山區並有局部大雨發生的機率。

氣象署說，周二、周三西南風稍減弱，各地大多為多雲，清晨至上午因陸風與環境風輻合，西半部沿海有零星短暫陣雨，午後各地有局部短暫雷陣雨，山區並有局部大雨機率。

氣象署提醒，周四至周日低壓帶影響，水氣增多，天氣再轉不穩定，南部有局部短暫陣雨或雷雨並有大雨，其他地區亦有零星短暫陣雨，午後各地有局部短暫雷陣雨，並有局部大雨機率。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）

