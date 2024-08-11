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快訊／熱帶低壓TD07發展為「輕颱山神」！未來路徑、對台影響曝光

▲熱帶性低氣壓TD07今晚發展為輕度颱風。（圖／氣象署）

▲熱帶性低氣壓TD07今晚發展為輕度颱風。（圖／氣象署，下同）

記者閔文昱／台北報導

位於日本東南方海面上的熱帶性低氣壓TD07，於今（11日）晚間生成為編號第6號(國際命名:SON-TINH，中文譯名:山神)颱風。中央氣象署表示，山神已於今晚發展為輕度颱風，預測朝日本移動，對台灣無直接影響。

氣象署指出，明（12日）台灣附近為西南風環境，清晨至上午因西南風與陸風輻合，中南部有局部短暫陣雨或雷雨，午後熱對流作用，西半部、東部、東南部地區及各地山區有局部短暫雷陣雨，各地山區並有局部大雨發生的機率，外出應攜帶雨具以備不時之需。

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▲熱帶性低氣壓TD07今晚發展為輕度颱風。（圖／氣象署）

氣溫方面，各地高溫普遍為32至36度，受西南風沉降影響，其中大台北、桃園、苗栗及花東地區高溫可達36度左右，沒下雨時仍感受悶熱，戶外活動應多注意防曬及補充水分。

另外，輕度颱風「瑪麗亞」預估明天在日本東北地區登陸，而位於日本東南方海面上的熱帶性低氣壓TD07，氣象署表示已於今（11日）晚間8時發展為輕度颱風，目前向北北西移動，未來可能朝日本方向移動，對台灣天氣並沒有直接影響。

至於「瑪莉亞」、「山神」是否會產生雙颱效應？中央氣象署預報員林定宜表示，通常雙颱效應要觀察2個熱帶系統的距離，一般若距離在1000公里以內，較有影響，但無論是否有雙颱效應，對台灣天氣都無直接影響。

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