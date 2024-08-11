控訴交通部苛政擾民　2大遊覽車工協會擬8／26集結抗議

▲遊覽車業者控訴交通部苛政擾民，擬於8月26日集結到交通部抗議表達不滿 。（圖／記者張凱喨攝）

記者蔡亞樺／台北報導

新北市遊覽車駕駛員職業工會、台灣遊覽車發展協會今（11日）發布聯合聲明指出，近年來大客車肇事率不升反降，交通部以行車安全為由，推出安裝GPS（全球衛星定位系統）及ADAS（先進駕駛輔助系統）等產品，若業者不從就予以裁罰，控訴交通部苛政擾民，號召遊覽車，8月26日到交通部表達不滿。對此，交通部目前尚無回應。

交通部在今年7月19日預告修正「汽車運輸業管理規則」，明年6月1日起，全台1.4萬輛遊覽車強制裝具駕駛識別功能設備，並介接至指定資訊平台，即時掌控遊覽車和駕駛行車動態，若未裝設將可開罰9千到9萬元。

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新北市遊覽車駕駛員職業工會理事長許景翔、台灣遊覽車發展協會理事長李式嘉今發出聲明稿，提及去年10月21日，國道3號南下264公里處發生一起遊覽車事故，造成4位乘客死亡，該駕駛稱客人趕時間要求開快一點，身為職業駕駛的專業判斷力、駕駛道德何在？

該聲明質疑，這是通過國家考照機制取得職業駕照，且每3年定期回訓合格的職業駕駛該有的素質？此考照及回訓機制，有發揮其實質篩選及訓練功能？交通部對不適任之駕駛，放任其在路上跑，這不是罔顧人命，什麼是罔顧人命？唯有落實司機的「實務」教育訓練，才是解決肇事率居高不下的重要方法。

但該聲明表示，交通部敷衍帶過、不予正視，近年以遊覽車管理要科技化、經營要俱規模化暨品牌化，更以確保行車安全為由，推出安裝 GPS並將訊號介接給交通部，延伸至 ADAS、Tbus系統等科技產品，若有業者不從，就依行政罰則予以裁罰。

該聲明也引述審計處最新決算報告，指出近3年遊覽車告警件數高達萬件，去年告警總件數大增91.34%，其中以車速異常件數從671件，暴增至2426件，事故件數卻創新高，認為告警管理機制未改善遊覽車事故，要求交通部改善。

該聲明表示，台灣是個民主法治社會，每個人均受憲法保障，憲法第12條人民 有秘密通訊自由。行政部門應當輔助業者，督導考核以達到共識，而不是濫用公權力對每個遊覽車公司施壓、恐嚇，使其因脅迫而乖乖就範。

該聲明控訴，交通部年累月的違法違憲、苛政擾民、恣意妄為、官商勾結、圖利 特定廠商，並喊話表示，業界先進們8月26日一起來，為了生計、為了尊嚴、為了未來，一起上交通部怒吼出無奈、委屈、不滿及憤怒。