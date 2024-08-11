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這一幕超感人！林郁婷頒獎台上落淚　2選手安慰擁抱

▲▼ 台灣「拳后」林郁婷在巴黎奧運女子57公斤級冠軍賽成功奪金。（圖／路透）

▲波蘭土耳其選手安慰流淚的林郁婷。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

台灣「拳后」林郁婷在巴黎奧運女子57公斤級冠軍賽成功奪金，擊敗波蘭小將塞雷梅塔（Julia Szeremeta），在頒獎台上忍不住落淚。根據外媒捕捉到的畫面，在林郁婷難掩激動情緒流淚的這一刻，塞雷梅塔與土耳其選手都上前安慰，相當感人。

林郁婷在本屆巴黎奧運勢如破竹，即便遭遇莫須有的性別風波指控，但她依舊沉著應戰。在金牌戰的比賽場上，林郁婷3回合都打得相當輕鬆，佔有身高、臂長優勢的她，幾乎沒給對手太多攻擊機會，以5比0壓倒性優勢奪得金牌。

▲林郁婷奧運奪金，塞雷梅塔主動上前擁抱。（圖／達志影像／美聯社）

賽後林郁婷跪下親吻擂臺，跟著教練曾自強一起搥了一下擂臺地板，之後更背著教練走出場外。在頒獎台上，她難掩激動情緒，留下感動眼淚。

▲▼ 台灣「拳后」林郁婷在巴黎奧運女子57公斤級冠軍賽成功奪金。（圖／路透）

▲▼林郁婷在頒獎台上激動落淚。（圖／路透）

▲▼ 台灣「拳后」林郁婷在巴黎奧運女子57公斤級冠軍賽成功奪金。（圖／路透）

塞雷梅塔與土耳其選手卡拉曼（Esra Yildiz Kahraman）見狀上前安慰，卡拉曼在台上放下歧見與林郁婷上演大和解，擁抱林郁婷。塞雷梅塔賽後大讚林郁婷速度很快、手又很長，給出正面評價。

針對在頒獎台上落淚一事，林郁婷透露，「各種酸甜苦辣，像是回憶錄般湧現，而我做到了，I Can Do It，台灣人可以做到的！」

▼林郁婷與塞雷梅塔（左一）、卡拉曼（右二）、菲律賓選手佩特西奧（Nesthy Petecio，右一）開心合照。（圖／路透）

▲▼ 台灣「拳后」林郁婷在巴黎奧運女子57公斤級冠軍賽成功奪金。（圖／路透）

▲▼ 台灣「拳后」林郁婷在巴黎奧運女子57公斤級冠軍賽成功奪金。（圖／路透）

▲▼ 台灣「拳后」林郁婷在巴黎奧運女子57公斤級冠軍賽成功奪金。（圖／路透）

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