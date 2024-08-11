游泳女將狂吐9次腹瀉！　德國3選手游完塞納河生病了

▲德國選手萊妮貝克8日參加女子10公里馬拉松游泳比賽。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

法國塞納河（Seine River）水質令外界感到，繼多名選手下水游完出現身體不適、生病退賽的狀況後，德國奧會10日證實，有3名游泳選手身體出狀況，其中一人自爆曾狂吐9次外加腹瀉，在Instagram限時動態發文諷刺「塞納河水質認可」，還附上一個綠色的打勾符號。

美聯社報導，德國有2名游泳選手9日因為噁心、嘔吐、腹瀉接受治療，10日狀況好轉，另外一名擁有類似症狀的選手正在接受德國隊醫的治療。德國奧會並未公開這3名選手的身分，不過選手萊妮貝克（Leonie Beck）已經透過網路發文狂酸。

萊妮貝克在10公里比賽項目獲得第9名的成績，她在Instagram限時動態發布一張自拍照，她比出大拇指的手勢，但整個人看起來似乎不太舒服，並說「昨天吐了9次，加上腹瀉，塞納河水質認可（打勾）」。

▲萊妮貝克在IG限動發文狂酸塞納河水質。（圖／翻攝自IG）

現階段尚不清楚選手們身體出狀況的確切原因是否與塞納河有關。但先前也有其他選手在塞納河完賽之後生病，導致比利時退賽、瑞士換人，瑞典25歲游泳選手約翰松（Victor Johansson）則是因水質方面的考量，在賽前就宣布退出。

根據巴黎奧運主辦單位與世界水上運動總會（World Aquatics）公布的檢測數據，塞納河水質在公認的安全範圍內。但在過去這一個世紀以來，塞納河長期因細菌汙染被禁止游泳，儘管進行大規模且昂貴的整治工程，部分檢測數據依舊不合格，導致鐵人三項賽程出現變化。