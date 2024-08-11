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輸給林郁婷！波蘭妹「賽後1張狠圖」又被抓包　網噴：這種人最可怕

▲▼林郁婷頒獎時落淚，深深吻了剛到手的金牌。（圖／路透）

▲林郁婷頒獎時落淚時，波蘭與土耳其選手給予擁抱。（圖／路透）

網搜小組／劉維榛報導

拳擊金牌戰前，波蘭女將塞雷梅塔（Julia Szeremeta）限動出現一篇「最後一個爭奪金牌的女人」的貼文，事後，本尊澄清「我保證這些貼文不是我發布的」。如今又被網友抓包，她賽後限動出現「在一場不平等的比賽中贏得了銀牌」的PO文，引發PTT開噴「這種人最可怕！」

一名網友在PTT以「波蘭妹比賽後，在IG偷臭的八卦？」為標題發文，原PO說，塞雷梅塔比完賽在場上手比愛心，卻在IG貼出一張限動，寫到「在一場不平等的比賽中贏得了銀牌」，讓原PO傻眼求問「有無波蘭妹人前人後的八卦？」

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透過GPT翻譯，「Julia Szeremeta在一場不公平的比賽中獲得了銀牌，我們都知道她應該獲得金牌。對我們來說，你是最棒的！」文字後面還附上幾個愛心和波蘭國旗的表情符號。

▲▼（圖／翻攝自IG／Julia Szeremeta）

▲限動出現「在一場不公平的比賽中獲得了銀牌」。（圖／翻攝自IG／Julia Szeremeta）

PTT鄉民狂噴，「又要說不是我發文的了嗎」、「輸不起，替自己的失敗找藉口，人之常情」、「這種人最可怕，比土耳其那位可怕」、「就是心機女」、「這種人超爛 不爽直接說 怕被罵就背後噴，噁心」、「這種偷臭的更糟耶」、「人前人後雙面人」。

由於圖文不是以第一人稱來寫文章，推測是轉發的貼文，有網友幫忙緩頰，「沒差啦！金牌最重要，對選手跟團隊而言」、「她的小編別害她好嗎」、「我猜是教練不爽代發的」、「另篇新聞說她目前並沒有經手她的社群，先釐清不要亂噴」。

事實上金牌戰前，塞雷梅塔IG出現一篇「最後一個爭奪金牌的女人」的貼文，事後本尊澄清，奧運期間想要遠離社群媒體，根本沒有管理自己的Instagram，「所以，這段時間（限時動態）都是由其他人發布的。」教練看到那篇爭議限時動態之後，也立刻命令刪除，「我保證這些貼文不是我發布的」。

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