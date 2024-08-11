張本智和「3項落空」成奧運最悲情王牌！IG千字文發聲　網心疼

▲張本智和在日本桌球男團賽輸給瑞典，跪地痛哭。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

日本21歲桌球好手張本智和被視為日本代表隊的奪牌希望，這次巴黎奧運卻大爆冷門，在3個項目皆失利。而他在男團賽遭逆轉勝後，更是當場崩潰地跪地痛哭，讓網友心疼不已。張本10日在自己的社交平台上寫下賽後感想，他表示，「雖然對這次的結果非常遺憾，但是競技體育本來就是有人贏有人輸。儘管不能掌控結果，但是運動員還是可以做到努力。」

張本智和在巴黎奧運兼任3個項目，並分別在桌球男子團體賽獲得第4名、男子單打止步8強、混雙首輪出局。儘管自己沒能得獎，但是對於妹妹張本美和獲得女子團體銀牌，他仍然相當高興，並恭喜對方。

回想起自己在巴黎奧運的備戰與比賽過程，他在Instagram寫道，「巴黎奧運已經結束了。這次我參加了3個項目，但都未能獲得任何獎牌。當然，我感到非常遺憾，要接受這樣的結果，可能還需要一點時間。也或許這是我一生都無法真正接受的結果。我不禁想著，如果當時能再多拿下1分，是否結果就會不同。但真要這麼說，那遺憾也真是說不完。」

▲隊友安慰情緒失控的張本智和。（圖／路透）



他直言，「儘管如此，這3年來我已經投入所有的經驗、努力和人生。即使沒能獲得獎牌，但對於這次的備戰過程和在奧運中的表現，某種程度上我還是滿意的。在比賽過程中，我確實感覺自己變得更強了，這種感覺在很多時刻都出現過。」

但他也提到，「競技體育本來就是有人贏有人輸。即便在比賽中表現地再好，也未必能贏得比賽。我們無法永遠都是贏家，這就是體育的殘酷和美麗所在。雖然我們無法掌控『結果』，但『努力』卻是運動員能夠做到最好的工作。不論結果如何，在比賽結束後，我們又將努力備戰下一場，並不斷重複著這個循環。」

張本也感謝隊友稱，「此外，我想對戶上隼輔和篠塚大登表達謝意。雖然我們未能獲得獎牌，但3人都努力拼到最後一球，這將成為我們今後人生中一股強大的力量。我們3人在奧運中度過了一段非常快樂的時光。雖然無法馬上在奧運復仇，但仍然可以在其他比賽中慢慢地奪回榮耀！」

提到混雙比賽，張本說，「雖然混雙結果不如預期，但是我們在世界桌球錦標賽中已獲得了2枚銀牌，並且在最後一刻贏得了第2種子的席位，我相信這是非常有意義的。最後的結果並不能否定一切，我真的這樣認為。非常感謝大家的支持。」

他也特地感謝教練田勢邦史、家人、工作人員以及所有支持他的人。他說，奧運雖然結束了，但其他比賽很快就會再次來臨，因此沒有休息的時間。從今天起，他又要開始新的4年征途，為了成為一名配得上獎牌的選手，會繼續努力。

張本說，「我只能繼續努力。我知道，從現在到洛杉磯的4年，將會是一段非常漫長的旅程，但我依然希望大家能繼續支持我。真的，真的非常感謝！最後，在準決賽後，很多人給予了我溫暖的鼓勵，非常感謝大家。這是我第一次因為別人的話語而感到如此大的支持和安慰。多虧了大家的支持，我才能再次打起精神，在銅牌戰拚搏。真的非常感謝你們。」