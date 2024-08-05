亞股一片慘綠！A股「近4800只股票」下跌　港股曾挫500點

▲A股三大指數集體收跌。（圖／路透社）

記者鄭思楠／綜合報導

台股「黑色星期一」重殺1807點，失守2萬大關，日經225指數跌幅也一度達7%，失守3.4萬點，南韓綜合股價指數5日盤中跌破2,600點，跌幅超過3%。陸股方面，A股三大指數早盤探底回升，午後震盪走弱，個股跌多漲少，全市場近4800只個股下跌。

A股三大指數今日集體下跌，截至收盤，滬指跌1.54%，深成指跌1.85%，創業板指跌1.89%，北證50指數跌3.03%，滬深京三市成交額7939億元，其中滬深兩市7905億元，較上日放量681億元。兩市近4800個股下跌。

板塊題材上，教育、遊戲、白酒、旅遊及酒店板塊漲幅居前；消費電子、AI硬體端、半導體板塊跌幅居前。

盤面上，教育板塊全天漲幅居前，中公教育5天4板，昂立教育、凱文教育、行動教育漲停。遊戲板塊領漲，富春股份、名臣健康、惠程科技漲停。網約車板塊持續活躍，大眾交通漲停，通達電氣、江西長運3連板。旅遊及酒店走高，嶺南股份、南京商旅、祥源文旅、萊茵體育漲停。隔夜美股科技股集體下挫，AI硬體板塊集體調整，勝藍股份、神宇股份跌超10%，沃爾核材跌停，工業富聯、中際旭創、新易盛等紛紛走低。消費電子板塊跌幅居前，東山精密跌停，長盈精密、領益智造、立訊精密等均跌超5%。

港股部分，港股今早跟隨外圍下跌，恒生指數低開後一度跌逾330點，但很快接近收復全部失地，其後再度跟隨區內股市向下。之後，港股下午跌幅擴大，曾經下跌超過500點。

據港媒《星島日報》報導，光大證券國際證券策略師伍禮賢表示，市場擔憂美國經濟「硬著陸」，加上日圓匯率急升所帶來的拆倉潮導致資金流出，相信短期美股跌勢持續，或拖累整體亞洲股市，港股也恐難獨善其身。