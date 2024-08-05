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多所大學搶聘李洋任教　教長曝：中山大學校長也積極延攬

記者楊惠琪／台北報導

「麟洋配」衛冕奧運金牌，成為史上首度二連霸的羽球男雙組合，李洋在賽後表示，從國家隊退役後，盼能繼續推廣羽球。教育部長鄭英耀今（5日）表示，看到李洋賽後親吻羽球場那一幕，深受感動，目前國內也有多所大學有意延攬李洋任教，也將透過「百億青年圓夢計畫」幫助李洋圓夢。

▲教育部長鄭英耀將透過「百億青年圓夢計畫」支持李洋繼續羽球推廣。（圖／記者楊惠琪攝）

▲教育部長鄭英耀將透過「百億青年圓夢計畫」支持李洋繼續羽球推廣。（圖／記者楊惠琪攝）

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28歲的李洋賽前已宣告，將在今年9月台北羽球公開賽後引退，昨賽後接受媒體採訪表示，未來想繼續投入羽球推廣工作，希望有機會成為推廣羽球的人，但不知道目前有沒有位置，「給我一個機會，我是真的想要推廣台灣羽球。」

鄭英耀今天出席「第6屆技職教育貢獻獎暨第10屆資深技藝師傅」頒獎典禮，會前接受媒體聯訪指出，昨晚看到李洋親吻羽球場館的那一幕，讓他深受感動，充分感受到他對羽球的熱愛，也聽到他想要繼續推廣羽球的心願。

鄭英耀說，總統賴清德在競選時曾提出「百億青年圓夢計畫」的政見，未來計畫透過這項百億計畫，幫助像李洋這樣的年輕人圓夢，行政院也相當關心計畫的執行，聽到李洋想要推廣羽球的心願，教育部願意協助李洋圓夢，共同為台灣培養下一個4年的奧運國手，也讓羽球成為全民運動。

鄭英耀透露，目前除了國體大已經聘任李洋擔任專技副教授外，國內還有多所大學都有意爭取，「我知道連南部的中山大學校長也積極要延攬他到學校去任教。」

他說，未來李洋一定能在羽球領域貢獻專長，但因為台北與巴黎時差關係，李洋目前仍在休息，尚未取得聯繫，待李洋休息足夠，就會馬上聯繫討論下一步計畫。

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