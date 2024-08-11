不願等人+甩車門引爆衝突　北市小黃運將持折疊刀殺傷男客

記者張君豪／台北報導

7月29日清晨6時許，大安警方接獲民眾打110報案，指稱大安區忠孝東路四段、報案人的朋友遭計程車司機持刀傷害，警方立刻出動線上快打警力到場查處，警員到場發現被害人鄭男（26歲）及友人劉男（27歲）、巫女（25歲）在場，鄭男臉部及右大腿被刀子劃傷，血跡斑斑，警方協助就醫，鄭男檢具診斷證明書提出傷害告訴，警方立即組成專案小組，並將涉案計程車司機戰男（58歲）依涉嫌傷害罪嫌查緝到案。

▲大安區知名夜店工作人員遭計程車司機持刀砍傷，警方逮人送辦 。（圖／記者張君豪翻攝，下同）



根據警方調查，鄭男與巫女當時從忠孝復興錢櫃歡唱完後，搭戰男駕駛計程車要到忠孝四段OMNI夜店等候另名劉姓友人，疑因戰姓司機不願等候，車上直接回嗆鄭男「算我倒楣、這趟我不收錢，你們到了自己下車叫其他計程車」，雙方發生口角，鄭男下車時大力甩關車門抗議。





計程車司機見狀下車，雙方爆發肢體衝突，戰嫌掏出隨身包內的折疊刀攻擊鄭男，造成對方臉部和右大腿各有2公分切割傷，經警方調閱監視器循車追人，當天到戰嫌住處將他查緝到案，並查扣作案所用折疊刀1把，警詢後將戰嫌依傷害罪移送台北地檢署偵辦。



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