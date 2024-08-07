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社會 社會焦點 保障人權

獨／豪門夫妻反目！宏泰林鴻南盜妻3千萬　大舅子護妹...3人都起訴

▲宏泰集團創辦人林堉璘的兒子林鴻南。（圖／ETtoday資料照）

▲林鴻南夫妻失和，互控對方涉嫌竊盜珠寶、毀損電動車，都被檢察官提起公訴。（圖／ETtoday資料照）

記者劉昌松／台北報導

宏泰集團掌門人、也是創辦人林堉璘的兒子林鴻南，日前因故和妻子王琬玲發生爭執，王女疑似酒後情緒不穩，踹砸林鴻南的電動車，把充電裝置弄壞，王女的哥哥還掐傷林鴻南後頸部，林鴻南怒告妻和妻舅涉嫌傷害、毀損，王女則拿出購買證明，反控林鴻南竊盜24克拉無燒藍寶石等總價3千萬元珠寶，台北地檢署7日將林鴻南和妻子、妻舅3人都提起公訴。

有「台灣地王」之稱的林堉璘生前資產上千億元，曾名列《富比世》台灣富豪第3名，林堉璘在2018年過世後，大房三子林鴻南全面接掌宏泰集團金融、建設事業，版圖涵蓋房地產、金融、壽險、證券、投信等產業。

據了解，林鴻南近年疑因夫妻失和，與妻子王婉玲分居在台北市松山區某社區內不同房子，2024年3月間，王婉玲跑到社區地下停車場，對林鴻南的電動車又踹又踢，還遷怒車旁的充電樁，林鴻南憤而報警，夫妻倆的子女也都聞訊到場。

▲▼鑽石。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲林鴻南涉嫌竊盜價值3千萬元的裸鑽、手鍊等珠寶。（示意圖／pixabay）

過程中，王婉玲打電話請自己的哥哥到場協助，王女哥哥到場後，先在停車場坡道上方要外甥們離開，並伸手架住林鴻南後頸，要林鴻南一起走到地下室，因此林鴻南因此認為妻子王女教唆哥哥到場動手打人。

王婉玲則是反控，早些時日，林鴻南突然到她的住處，希望拿取放在保險箱內的東西，王婉玲指出，她當時開啟保險箱讓林鴻南查看，林鴻南卻直接伸手拿走了7件珠寶，王女曾出手制止不成，因此反控林鴻南也涉嫌竊盜，並要求林鴻南返還10.04克拉的vivid yellow黃鑽、24克拉無燒藍寶石、彩鑽3顆、鑽石手鍊、黃鑽手鍊等7件珠寶飾品。

檢警獲報介入調查，根據停車場照片以及修復單據、驗傷證明，認定王婉玲造成電動車刮傷、燈罩損壞，另外充電樁的固定用卡榫也無法使用，涉嫌毀損罪；王婉玲的哥哥則涉嫌傷害罪，王女和哥哥都被起訴。

至於林鴻南雖然堅稱只是拿回自己放在保險箱的東西，但王婉玲提出這批共值3千萬元的珠寶證明書，不排除是林鴻南購買後贈與王婉玲，才會收藏在王婉玲的保險箱內，林鴻南未使用強制力取走他人物品，也被依竊盜罪起訴，至於返還珠寶案仍在法院民事審理中。

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