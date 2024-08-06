美女主管下車塞500小費！男部屬竟要討回扣　司機遭檢舉超無奈

▲女協理因點歌開心，決定給司機500元小費，男下屬則在一旁阻止。（圖／翻攝當事人臉書）



記者鄒鎮宇／綜合報導

一名余姓計程車司機日前載3名乘客從桃園前往新北土城時，其中一名美女協理因在車上點歌非常盡興，立刻拿出500元現金給司機當小費。沒想到，最後一名男乘客下車時，認為女主管給的小費算在車資內，要求司機退回，兩人因此發生爭執。

該名司機表示，他是多元計程車司機，2日晚間9時許接到桃園的訂單，有3名乘客上車，當時聽聞3人對話得知，分別為副理坐在副駕、女協理及一名男員工坐在後座。

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期間，女協理使用車上的多媒體影音功能點歌，因為玩得盡興而拿出500元當小費，並在新北板橋下車。後座的男員工則在土城下車後，認為女主管給的小費應該要扣除車費，因此要求司機退回被拒後直言，「那把我載去警察局」，隨機司機直接開車前往。

▲▼女子直接將小費塞給司機，男下屬則在獨自下車時想討回。（圖／翻攝當事人臉書）



男乘客認為，他綁定信用卡自動扣款計程車的費用，但女主管給的500元應該要扣除車資，因此要求司機退回現金。然而，司機認為該500元是女子給的小費，與車資不同，兩人鬧出爭執。

沒想到，男子除了報警揚言提告之外，還打電話到車隊平台投訴，讓司機不堪其擾。對此，司機表示，「我很感謝這位美魔女協理的讚賞及小費，但是我收了這500元飽受精神折磨3天了」、「我希望廣大網友如果有認識這位美魔女協理的話，我想把這500元還給她，我真的招架不住了。另外有認識這位很缺500元的男乘客也協助聯絡他，後面要去警察局的這段車資150元還沒付人就走了」。

根據司機的車內行車紀錄器顯示，女子在車上說「我想要給這個司機小費」，隨即拿出錢包掏出500元現金。同時，後座男子則說「不用不用不用，我再處理就好了，500元交給我就好了，我本來就有綁信用卡了啊」，而女子不管男同事說法，直接將500元小費塞到司機座位處。

事後，司機也在臉書發文表示，男子看到新聞才找他和解，說當下因為喝酒不記得事發經過，也改口是音樂太大聲才沒聽到女協理的話，並要求他把影片下架，讓司機感嘆「是不是一句你喝醉了就沒事了？如果我今天沒裝密錄器⋯你會怎麼說？我不樂見這樣的結局，但你有為自己的行為負責了嗎。」

網友看完紛紛留言，「司機真的要裝密錄器保護自己」、「真的有夠丟臉的」、「這回合我支持司機」、「就事論事，錢是小姐給的，不屬於這個男的，他根本就沒有資格要回去」、「幸好你有安裝錄影，保護自己」、「我看這位500當時精神狀況相當良好，完全沒喝醉的樣子」、「為啥肢體接觸這麼多啊」、「社會性死亡，被虧一輩子」。