兌現承諾！慶祝林郁婷奪金　國民黨發放「300份雞排」時間地點曝

▲「台灣女拳王」林郁婷奪金，難掩激動情緒。（圖／路透）

記者郭運興／台北報導

「台灣拳后」林郁婷挺過性別風波，替中華代表團搶下本屆奧運第2金，更是台灣拳擊史首面金牌。對此，國民黨主席朱立倫今（11日）表示，兌現承諾！前幾天麟洋配拿金牌，自己特別提到，只要郁婷拿金牌就會加碼，8月12日禮拜一早上10:00，只要到國民黨中央黨部說出「我挺中華隊我驕傲，林郁婷我挺你」，就能吃到慶祝奪金的300份冠軍雞排，大家一起共享舉國歡騰的光榮時候！

朱立倫於臉書表示，台灣的驕傲、新北的女兒林郁婷在巴黎奧運女子拳擊57公斤賽事拿下金牌，這面金牌不只替本屆中華隊的成績劃下完美句點，更揮出來台灣拳擊史上最佳的成績。

朱立倫表示，林郁婷在這次的奧運遭受全世界鋪天蓋地的性別歧視，但是她用擂台上表現，證明自己的實力，也告訴全國民眾，沒有任何一個人需要受傳統的刻板印象所限制，勇敢做自己，就是最美的展現。

朱立倫透露，自己從郁婷就讀鶯歌工商時期就關注到現在，從當年為了保護媽媽而開始練拳的青澀女孩，歷經東京奧運的挫折再克服國際媒體的霸凌抹黑，現在的郁婷，不只是世界的女拳王，更是全台民眾引以為傲的「第一神拳」。

朱立倫說，林郁婷走過無數個刻苦訓練的日子，就算拼戰到流血流淚依然咬牙苦撐的郁婷，在這次的巴黎奧運向全世界證明了新北女孩的韌性，郁婷所展現出來的拼勁以及克服壓力的拼鬥精神感動了全國民眾，謝謝郁婷再次團結了台灣。

朱立倫指出，林郁婷這面金牌，不只是本屆巴黎奧運中華隊的第二面金牌，更讓凌晨時刻收看電視轉播的全台民眾看得到熱血沸騰，前幾天麟洋配拿金牌，自己在中央黨部發雞排時就有特別提到，只要郁婷拿金牌就會加碼，郁婷也不負眾望，真的再揮出一面金牌，自己也會在8月12日，禮拜一早上10:00 來兌現承諾。

最後，朱立倫強調，8月12日，禮拜一早上10點，民眾朋友們只要前來中央黨部說出「我挺中華隊我驕傲，林郁婷我挺你！」就能吃到一同為郁婷的金牌慶祝的冠軍雞排，大家一起共同享受舉國歡騰的光榮時候！

▼國民黨主席朱立倫兌現承諾，將再發雞排慶祝林郁婷奪金 。（圖／記者屠惠剛攝）